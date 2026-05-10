Burnout: ¿Cansancio pasajero o alerta roja?

Fotografía : Pixabay

En el ritmo frenético del mundo actual, la frase «estoy agotado» se ha vuelto parte de nuestro saludo diario. Sin embargo, existe una línea delgada —pero peligrosa— entre el estrés de una semana difícil y el

Síndrome de Burnout (o síndrome del trabajador quemado).

El Burnout no aparece de la noche a la mañana; es un proceso lento de erosión silenciosa. Detectarlo a tiempo es la diferencia entre necesitar un fin de semana de descanso o una baja médica prolongada.

Los 3 Pilares del Burnout

Para saber si estás en riesgo, analiza si experimentas esta «triada»:

Agotamiento Exhaustivo: Sientes que no tienes energía ni siquiera antes de empezar la jornada. El sueño ya no es reparador.

Cinismo y Despersonalización: Empiezas a sentirte distante, irritable o incluso resentido con tus tareas, clientes o compañeros. Aparece una actitud de «me da igual todo».

Ensación de Ineficacia: Aunque trabajes mucho, sientes que no avanzas o que tus capacidades han disminuido. Pierdes la confianza en tu talento.

Señales de alerta temprana (Checklist)

Si marcas más de tres, es momento de hacer una pausa:

·Te cuesta concentrarte en tareas sencillas.

· Sufres dolores de cabeza, tensión muscular o problemas digestivos recurrentes.

· Procrastinas más de lo habitual por miedo a no ser capaz de cumplir.

· Has perdido el interés en pasatiempos que antes disfrutabas.

· Te irritas por pequeños imprevistos en la oficina.

Aplica la «Regla de los Tres»

Cada mañana, elige solo 3 tareas prioritarias. Al cumplirlas, permite que tu cerebro sienta la satisfacción del deber cumplido, en lugar de castigarte por las otras veinte tareas pendientes en una lista infinita

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