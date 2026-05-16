Salud mental infantil: señales que pueden alertar sobre depresión en niños

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Salud–La depresión no es un problema exclusivo de los adultos. Especialistas en salud mental advierten que los niños también pueden enfrentar esta condición, por lo que recomiendan a padres y cuidadores mantenerse atentos a cambios en su comportamiento y estado de ánimo.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 3 % de la población infantil presenta depresión, una cifra similar a la registrada en adultos. Ante esto, expertos señalan que identificar las señales a tiempo puede facilitar el acceso a apoyo profesional y tratamiento adecuado.

Entre los factores que pueden influir en el desarrollo de depresión en la niñez están situaciones de estrés en el hogar, cambios importantes en el entorno familiar, pérdidas emocionales o conflictos que afecten directamente al menor. También pueden influir experiencias de maltrato, acoso escolar o abuso.

Especialistas explican que no existe una única causa para esta condición, sino una combinación de factores emocionales, familiares y sociales que pueden impactar la salud mental de los niños.

Entre las señales de alerta que podrían reflejar un problema emocional se encuentran alteraciones en el sueño, cambios en la alimentación, aislamiento, pérdida de interés en actividades recreativas, irritabilidad, rabietas frecuentes y falta de energía. En algunos casos, incluso pueden presentarse retrocesos en conductas ya superadas, como la incontinencia urinaria.

Profesionales de la salud mental señalan que, en muchas ocasiones, los niños no logran expresar claramente lo que sienten, por lo que los cambios de conducta suelen convertirse en una de las principales formas de manifestar malestar emocional.

Ante este tipo de señales, recomiendan buscar ayuda especializada y evitar presionar a los menores para obtener explicaciones inmediatas sobre sus emociones o comportamientos. Terapias enfocadas en la niñez, como la terapia de juego, pueden ayudar a identificar las causas del malestar emocional y brindar acompañamiento adecuado.

La psicóloga clínica e investigadora Mae Lynn Reyes-Rodríguez destacó la importancia de prestar atención temprana a los cambios emocionales y conductuales en los niños para ofrecer apoyo oportuno.

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