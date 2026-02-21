Expertos analizan la influencia de la tokenización 

Recientemente, Bitfinex Securities, el brazo regulado de Bitfinex especializado en la emisión y comercialización de activos digitales tokenizados, exploró cómo impulsar la inclusión del mercado en Latinoamérica a través de la tokenización en su evento insignia Bitfinex Securities Day en El Salvador.

Esto surge tras la publicación del Informe de Inclusión del Mercado en Latinoamérica de Bitfinex Securities, que argumenta que la tokenización puede mejorar significativamente el acceso al capital en Latinoamérica al abordar antiguas fricciones del mercado, como los altos costos de emisión, la lentitud en la liquidación, la limitada participación de los inversores y la compleja burocracia. Los paneles del Bitfinex Securities Day reunieron a reguladores, instituciones financieras y emisores para demostrar cómo estas dinámicas ya están comenzando a cambiar en la práctica.

Durante las mesas redondas, ponentes como S.E. Ramin Navai, Embajador del Reino Unido en El Salvador, Jesse Knutson, Jefe de Operaciones de Bitfinex Securities, y Nina Bardi, Presidenta de la Agencia de Gestión de Fondos de Bitcoin (AAB), analizaron cómo la tokenización está reduciendo las barreras de entrada tanto para emisores como para inversores en América Latina.

Jesse Knutson, director de operaciones de Bitfinex Securities, afirmó que las conversaciones reforzaron las conclusiones del Informe de Inclusión en el Mercado: “Los mercados financieros están comenzando a transformarse gracias a la tokenización y los activos digitales, que están redefiniendo cómo se accede al capital y quién puede invertir. Además, pueden reducir los costos de emisión, a la vez que los procesos de cotización cobran impulso y se acortan”.

Instituciones y emisores que operan en América Latina, como Banco Atlántida, KraneShares y SatStreet, compartieron su experiencia directa sobre cómo los valores tokenizados están facilitando el acceso a inversores globales, mejorando la liquidez y reduciendo el tiempo y los costos que tradicionalmente se requerían para comercializar proyectos.

Andrea Gómez, gerente comercial de financiamiento estructurado de Banco Atlántida, comentó cómo la tokenización está abriendo nuevas fuentes de capital a los clientes: “Nuestra fortaleza como banco ya residía en el financiamiento estructurado. Ya ofrecíamos a nuestros clientes titulización tradicional, productos fiduciarios, crédito y préstamos tradicionales. Y lo que hemos hecho es incorporar la tokenización como una herramienta de financiamiento de proyectos que utiliza todos los demás productos que ofrecemos para estructurar proyectos de aprendizaje, de modo que la rentabilidad para nuestros clientes sea mayor”.

Representantes del regulador y del gobierno de El Salvador también compartieron sus perspectivas sobre cómo una regulación adecuada puede impulsar el potencial de la tokenización para impulsar la inclusión en el mercado.

César Córdova, director propietario de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), afirmó: “Somos líderes no solo en regulación, sino también en casos de uso que tienen sentido”. Añadió: “Y lo importante es que no se necesita crowdsourcing ni otros tipos de inversiones financieras porque los costos de transacción son bajos y más rápidos, lo que justifica la regulación de la tokenización en El Salvador”.

Al hablar sobre el rol de El Salvador como centro regional de activos digitales, Nina Bardi, presidenta de AAB, afirmó: “Nuestro objetivo es posicionar a El Salvador como un centro financiero más eficiente, colaborando y codesarrollando el ecosistema de activos digitales, junto con las finanzas tradicionales y las DeFi. Además, alentamos a todos los socios estratégicos, donantes y a todos los actores del ecosistema a venir a El Salvador y colaborar para desarrollar el centro financiero del futuro de la región”.

El Salvador es pionero en activos digitales tras convertirse en una de las primeras jurisdicciones a nivel mundial en promulgar una ley de activos digitales en 2023. Bitfinex Securities fue la primera en obtener la licencia de esta ley.

