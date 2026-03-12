Extranjeros con residencia temporal deberán permanecer al menos 90 días al año en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley de Migración y Extranjería que busca actualizar los requisitos para extranjeros con residencia temporal y regular la pérdida de nacionalidad por delitos graves.

La reforma establece que los residentes temporales deberán permanecer en El Salvador un mínimo de 90 días por año, ya sea de manera consecutiva o acumulada. Actualmente, la ley permite ausencias prolongadas de hasta seis meses sin perder la residencia. Con la modificación, no cumplir este tiempo mínimo podría ocasionar la cancelación del permiso de residencia.

La propuesta también contempla que los hijos menores de 18 años de extranjeros naturalizados puedan acceder más fácilmente a la nacionalidad salvadoreña. Solo será necesario que los padres realicen el trámite ante las autoridades migratorias, y los jóvenes deberán confirmar su voluntad de mantener la nacionalidad al cumplir la mayoría de edad.

La reforma define que quienes hayan sido condenados por delitos dolosos no podrán recuperar la nacionalidad salvadoreña adquirida por naturalización. Además, se mantiene la causal constitucional existente de pérdida de nacionalidad por residir más de dos años consecutivos fuera del país de origen o más de cinco años fuera de El Salvador.

Según el Gobierno, la iniciativa busca “dotar de seguridad jurídica” los procesos migratorios, salvaguardar el orden constitucional y garantizar certeza sobre las causas de pérdida de nacionalidad. La propuesta ingresó al pleno legislativo y será analizada por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno antes de su posible aprobación.

