El Salvador

ANDA suspenderá agua el domingo en varios distritos del gran San Salvador por mantenimiento

#Agua, #ANDA, #Apopa, #Ilopango, #Mantenimiento, #Nejapa, #SanSalvador, #SantaTecla, #servicioagua, #Soyapango

Día a Día News

ElSalvador–La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que el próximo domingo 15 de marzo se realizará un mantenimiento eléctrico en la subestación de Nejapa, lo que provocará la suspensión temporal del servicio de agua potable en distintos distritos del área metropolitana de San Salvador.

De acuerdo con la institución, los trabajos impedirán la operación de los sistemas de abastecimiento Zona Norte y Torogoz, por lo que el suministro podría verse interrumpido durante varias horas mientras se ejecutan las labores técnicas.

ANDA detalló que el mantenimiento está programado entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, período en el cual el servicio de agua potable podría suspenderse en varios sectores. Una vez concluidos los trabajos, la institución indicó que iniciará el restablecimiento gradual del suministro.

Los distritos que podrían verse afectados son:
San Salvador, Soyapango, Apopa, Cuscatancingo, Mejicanos, Ciudad Delgado, Ilopango, San Martín, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva.

La autónoma también señaló que mantiene habilitado el centro de llamadas 915 para atender reportes de usuarios o gestionar solicitudes de abastecimiento mediante camiones cisterna durante la interrupción del servicio.

