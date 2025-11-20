Fallece un hombre y seis resultan heridos tras choque y incendio en Chalatenango

Día a Día News

ElSalvador–Un hombre de 55 años perdió la vida y seis personas resultaron lesionadas tras un choque ocurrido en el kilómetro 73 de la carretera Longitudinal del Norte, cerca del puente Chacahuaca, caserío Las Mesas, en el distrito de Chalatenango, Chalatenango Sur.

El accidente involucró a una camioneta que impactó contra un camión que intentaba incorporarse a la vía principal. Tras el impacto, la camioneta se incendió. La persona fallecida viajaba como pasajero en el camión. Los seis lesionados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

Equipos policiales y de emergencia se mantienen en la zona para asegurar la escena y facilitar el tránsito, que ya fue restablecido.

Otros incidentes viales reportados

En Cojutepeque, Cuscatlán Sur, un vehículo volcó en el kilómetro 31 de la carretera Panamericana, dejando cuatro personas heridas. Dos fueron trasladadas a un hospital, mientras que las otras dos recibieron atención en el lugar, según informó Cruz Roja Salvadoreña.

Por otra parte, en Santa Ana, en la carretera internacional hacia Metapán, un microbús embistió a una motocicleta a la altura del Desagüe, causando la muerte inmediata del conductor y una pasajera de la moto, un joven y una mujer de la tercera edad. Las autoridades investigan el accidente para esclarecer responsabilidades.

