Cae red de tráfico de droga en San Salvador: Usaban negocios de fachada

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo estratégico para desarticular una red criminal dedicada al tráfico de drogas con base de operaciones en San Salvador. La acción concluyó con la detención de varios miembros de la estructura.

Las autoridades determinaron que la red criminal está directamente vinculada a 59 casos documentados de tráfico de estupefacientes. La investigación reveló que los individuos utilizaban negocios comerciales como fachada para llevar a cabo sus actividades ilícitas sin levantar sospechas.

El modus operandi identificado consistía en esconder la droga dentro de las «caletas» (compartimientos secretos) de estos negocios. Adicionalmente, los miembros de la estructura utilizaban palabras clave para la identificación y la entrega de las sustancias controladas, un mecanismo diseñado para dificultar la labor de las autoridades.

En el marco de esta operación, la FGR informó que se realizaron diversos allanamientos en diferentes sectores del territorio nacional. Durante estas incursiones, se logró incautar suficiente evidencia que será presentada para robustecer las investigaciones judiciales en curso contra los implicados.

Los detenidos enfrentarán cargos por múltiples delitos graves conforme al sistema penal salvadoreño, que incluyen:

Tráfico de drogas.

Actos preparatorios, proposición y conspiración.

Agrupaciones ilícitas.

Este operativo conjunto entre la FGR y la PNC marca un paso significativo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que opera utilizando métodos de camuflaje en actividades lícitas en la capital.

