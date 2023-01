«Fantasy» el nuevo éxito del cantante Tony Mercury

Escucha este artículo Escucha este artículo

Fuente: Héctor Álvarez

Distant lover, King of Galaxy. Así comienza Fantasy, una historia de ilusión envuelta de fantasías, contada a ritmo de una frenética melodía que se convierte en un bucle inevitable junto con una letra llena de poder y fantasía.

Este tema mezcla tintes house y pura música new wave retro 80. Esta canción está inspirada en las raíces del new wave, inspirada en la noche, el furor, alegría y mucha pero mucha fantasía.

Canción original de Lian Ross que pasa por las manos del artista de New Wave Tony Mercury donde rinde un homenaje a la artista Lian Ross, dándole frescura y trasladando la canción a la emblemática capital argentina, Buenos Aires.

El videoclip cargado de color, la furia noctura del imponente Buenos Aires, recorriendo la avenida corrientes, el subte y al pie del emblematico Obelisco.

Fantasy representa un nuevo peldaño en la carrera de Tony ya que este sencillo es apenas el comienzo de una nueva era retro wave que el artista trae a la vida.

Con esta canción, Tony Mercury hace una apuesta por nuevos sonidos, reinvención del new wave, levantamiento de una nueva era musical, «Este género me parece un arte en sí mismo, tan puro, tan pasional.» comenta.

Tras el lanzamiento de L’amour quien se estrenó con un video lyric, Mercury busca afianzar su ritmo en Europa, para seguir manteniendo viva ese frenesí musical que sin duda dio pie a una era llena de vida.

Luego del éxito de su último sencillo con el que inició el 2022 (Love is a stranger), Tony Mercury, siempre innovador,redobla su apuesta en el new wave con un sonido intenso de principio a fin.

Disfruta la discografía completa de Tony Mercury donde podrás apreciar grandes éxitos como Play Me The Bolero, Al Fondo Del Mar, Love Is A Stranger, Fantasy y L’amour.

