FESPAD presenta estudio: “Mujeres, tierra y territorio en El Salvador”

Redacción y fotografía por Fredy Ortiz.

Mujeres, tierra y territorio en El Salvador es el estudio de la Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD). Este 09 de marzo mujeres de la fundación realizaron un conversatorio en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde expusieron parte de sus testimonios sobre las luchas desarrolladas para tener una vivienda digna y sus trayectorias como organizaciones.

FESPAD presentó el estudio: Mujeres, tierra y territorio en El Salvador, con el propósito de registrar las historias de vida de aquellas mujeres que han luchado en defensa de la tierra y territorio de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Todo con un enfoque de derechos humanos y de manera particular del derecho a la vivienda adecuada y hábitat.

A las problemáticas de la violencia se suma la dificultad para acceder a la propiedad jurídica de la tierra, mencionó la integrante de la Dirección de Cultura de Derechos Humanos FESPAD, Teresa Hernández.

Hernández agregó que: “Estamos hablando no sólo de esa violencia intrafamiliar, estamos hablando de la violencia social y esa investigación rescata que a través de violaciones del derecho humano a la vivienda adecuada, que conlleva la seguridad de la tierra, donde el sector de mujeres es el más dañado, ya que no tiene el acceso a la propiedad jurídica a la posesión, ya no se llega al título de propiedad, a la protección de no contar con todos los elementos de una vivienda adecuada”.

Cabe destacar que el acceso a la tierra y la seguridad jurídica sobre la misma permite el desarrollo, los derechos económicos sociales y culturales de la mujer.

Según el estudio presentado la propiedad de la tierra por parte de la mujer oscila entre el 33% y el 42 % en el país y su principal uso es para vivienda, con sólo el 20% o menos del sexo femenino, que posee la tierra la dedica a producción agropecuaria.

Teresa Hernández, de FESPAD, indicó que hace falta mucho por hacer para el acceso al empleo de la mujer y señala que el Estado no debe recordar a la mujer sólo en su día sino mejorar el papel a favor de ellas. Por eso hizo un llamado a trabajar en bienestar de las comunidades mas desfavorecidas donde no hay una vivienda digna y aparte no hay apoyo de las autoridades para tener establecidos sus hogares bajo los reglamentos legales.