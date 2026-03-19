FGR incauta $38 millones y decomisa 231 vehículos en caso Credicash

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ElSalvador–La Fiscalía General de la República informó este jueves sobre avances en la investigación del caso Credicash, que dejó como resultado la incautación de aproximadamente $38 millones, la inmovilización de más de $10.3 millones en cuentas bancarias y el decomiso de 231 vehículos.

Las diligencias se iniciaron tras una alerta emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero, que detectó la captación de fondos de ciudadanos salvadoreños a través de este esquema financiero.

Como parte del proceso, fue capturado Gerson Adriel Orellana Ayala, señalado por los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de activos, en perjuicio del orden socioeconómico y de las personas que confiaron su dinero.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que la investigación ha identificado un esquema de tipo piramidal, en el que se ofrecían ganancias rápidas, con altos intereses y sin riesgo.

Según detalló, este sistema operaba pagando supuestas utilidades con el dinero aportado por nuevos participantes, sin que existiera una actividad económica real que respaldara los rendimientos ofrecidos.

Además, señaló que para dar apariencia de legalidad, se utilizaban contratos de mutuo firmados ante notario, lo que generaba confianza entre los inversionistas, pese a que no existía un respaldo financiero real.

Durante los operativos, las autoridades realizaron allanamientos, incautaron dinero en efectivo y ordenaron la inmovilización de cuentas bancarias por un monto de $10,381,236.74.

Asimismo, reportaron el decomiso de aproximadamente $38 millones, localizados tanto en las instalaciones de Credicash como en posesión del imputado.

En el procedimiento también fueron incautados 231 vehículos, entre buses, sedanes, camionetas destinadas al transporte de pasajeros y motocicletas.

La Fiscalía hizo un llamado a las personas que consideren haber sido afectadas para que presenten su denuncia, mientras continúan las investigaciones con el objetivo de identificar a otros posibles responsables y establecer la ruta del dinero.

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