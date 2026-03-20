Multiplaza establece restricciones a personas con disfraces y conductas «Therian»

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ElSalvador–La administración de los centros comerciales Multiplaza en El Salvador anunció nuevas normas de acceso y permanencia para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los visitantes.

Entre las disposiciones, se prohíbe el ingreso de personas con el rostro cubierto mediante máscaras, disfraces integrales o cualquier elemento que impida su identificación por el personal de seguridad o los sistemas electrónicos del centro comercial. La restricción contempla excepciones únicamente para eventos temáticos autorizados previamente por la administración.

Las medidas también limitan la permanencia de personas que realicen conductas consideradas atípicas, como imitaciones de comportamiento animal asociadas a la corriente “Therian”, cuando estas generen incomodidad o afecten la experiencia de otros usuarios.

El comunicado oficial enfatiza que cualquier acción que perturbe el orden podrá motivar el retiro inmediato del visitante. Además, se mantienen las normas Pet-Friendly y los requisitos de la Ley de Bienestar Animal, permitiendo el ingreso de mascotas con correa y bajo medidas de higiene.

La administración de Multiplaza subrayó que estas normas no buscan discriminar, sino preservar un ambiente seguro y adecuado para las familias, y aseguró que su personal ha sido instruido para aplicar las reglas con respeto y profesionalismo.

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