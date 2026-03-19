Hijo de Catalino Miranda enfrenta nuevo juicio por presunta estafa millonaria

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ElSalvador–Adalberto Antonio Miranda, hijo del fallecido exempresario del transporte público Catalino Miranda, enfrenta un nuevo proceso judicial por el delito de estafa agravada, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso se ventila en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, donde la Fiscalía sostiene que Miranda habría obtenido un préstamo por $1.8 millones y posteriormente dejó de pagarlo tras, presuntamente, falsificar documentos para cancelar la hipoteca de dos inmuebles dados en garantía.

De acuerdo con la acusación, las irregularidades habrían permitido liberar registros tanto en el Centro Nacional de Registros (CNR) como en el Viceministerio de Transporte (VMT), incluyendo 78 unidades de transporte que formaban parte de la garantía del crédito.

Los hechos se remontan a 2019, cuando Miranda fungía como representante de estructuras vinculadas al sector transporte. La Fiscalía asegura que la presunta estafa habría causado un perjuicio económico de $1.3 millones a la víctima.

El fallo del tribunal está previsto para el próximo 27 de marzo.

Este no es el primer proceso judicial contra Miranda. A finales de 2023, fue condenado a tres años de prisión tras ser encontrado culpable de incrementar el pasaje en rutas de transporte por encima de la tarifa autorizada.

En ese mismo caso, su padre, Catalino Miranda, también fue condenado en 2023 por autorizar cobros indebidos en el servicio de transporte. Falleció en septiembre de 2025 mientras cumplía su condena, debido a complicaciones de salud.

Por otra parte, una investigación periodística reciente señaló que familiares de Catalino Miranda habrían realizado pagos para facilitar su traslado a un centro hospitalario antes de ser diagnosticado con cáncer. Estas afirmaciones no forman parte del proceso judicial actual.

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