FGR y PNC desmantelan red de narcotráfico y trata en la zona occidental

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), realizó un segundo operativo para desarticular una red de narcotráfico que operaba en la zona occidental del país.

La investigación, que se extendió de octubre de 2023 a octubre de 2024, reveló que los implicados utilizaban puntos ciegos para ingresar distintas drogas desde Guatemala y distribuirlas en territorio salvadoreño.

Además, se comprobó que la red explotaba sexualmente a dos adolescentes de 15 y 16 años, actividad que cometían tanto en Guatemala como en El Salvador. Entre los detenidos también figuran personas responsables de transportar ilegalmente a víctimas hacia Estados Unidos, entre ellas dos ciudadanos ecuatorianos.

Los cargos imputados incluyen tráfico ilícito de drogas, tráfico ilegal de personas, trata de personas, agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración en homicidio, y asociaciones delictivas.

Durante el operativo se realizaron allanamientos que permitieron incautar diferentes porciones de marihuana, metanfetaminas y cocaína, con un valor estimado superior a $1,000. Además, se confiscaron vehículos, motocicletas, un arma de fuego y $4,140 en efectivo.

Los detenidos serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes en los próximos días.

