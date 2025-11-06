Mujer fallece por disparo en el Centro Histórico de San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), confirmó el hallazgo de una mujer fallecida por impacto de bala este jueves en la avenida Cuscatlán, cercana al Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador.

Agentes policiales se encuentran en la escena realizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho. Según reportes de Cruz Verde Salvadoreña, la víctima aún no ha sido identificada debido a la ausencia de documentos personales.

El personal de emergencia acudió al lugar, pero la mujer ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada. Hasta ahora, se desconoce el motivo o móvil del crimen.

La avenida Cuscatlán conecta el Palacio Nacional con el bulevar Venezuela y es una zona transitada en el centro de la capital. Las autoridades mantienen el perímetro acordonado mientras continúan las pesquisas.

Hasta el cierre de esta nota, la formación sigue en desarrollo.

Compartir esta nota