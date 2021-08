Fiscalía de Nueva York determina que el gobernador Andrew Cuomo “acosó sexualmente” a varias mujeres

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dio a conocer una investigación independiente que recoge 179 entrevistas y 74 mil pruebas que demostrarían que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo “acosó sexualmente a empleadas estatales y exempleadas” durante años, por lo que el presidente Joe Biden ya pidió la renuncia del político demócrata.

“Estas entrevistas y pruebas revelaron una imagen profundamente perturbadora pero clara: el gobernador Cuomo acosó sexualmente a empleadas estatales y exempleadas en violación de las leyes federales y estatales”, dijo James.

James agregó que los avances en la investigación “aporta luz sobre la injusticia que puede estar presente en los más altos niveles del Gobierno”.

De acuerdo con la investigación independiente que duró cerca de cinco meses y donde se entrevistó a 179 personas, el gobernador Cuomo, “acosó” a varias mujeres y creó un “ambiente de trabajo hostil”.

El informe, elaborado por la Fiscalía de Nueva York, también da cuenta de que se obtuvieron 74,000 pruebas que incluyen fotos, mensajes, correos y otro tipo de documentos que ahora hacen parte de la causa.

“Creo que debería renunciar”, fueron las palabras del mandatario estadonidense, Joe Biden.

Cabe destacar que Biden ya había anunciado que pediría que Cuomo se apartara del cargo si las pesquisas concluían que era culpable.

Las personas entrevistadas fueron denunciantes, miembros actuales o pasados de la Cámara ejecutiva, policías estatales, empleados estatales y otras personas que tuvieron contacto con el gobernador Cuomo, que ha tenido que enfrentar las acusaciones más intensamente durante el último año.

Además, la fiscal también comunicó que la investigación aún no ha concluido y, aunque no hizo referencia a consecuencias penales, se espera que las autoridades y las víctimas puedan usarla para abrir otras instancias legales. Esto, porque la investigación fue de naturaleza civil y no conlleva por sí misma a cargos penales.

