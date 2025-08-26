Mar. Ago 26th, 2025

El Salvador

Fiscalía incauta 14 inmuebles y más de $4,5 millones de red de tráfico de personas

Ago 26, 2025 #FGR, #incautación, #Inmuebles, #Materialización, #tráfico de personas

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR) materializó la incautación de 14 inmuebles y dos productos financieros por un valor total de $4,554,565.95, relacionados con una estructura dedicada al tráfico ilegal de personas y trata de personas.

Entre los bienes asegurados se incluyen criptoactivos valorados en $2,000,000, obtenidos a partir de los delitos imputados a los procesados, según detalló la Fiscalía. Estas incautaciones forman parte de la investigación que permitió identificar bienes de interés económico para el Estado.

Uno de los inmuebles incautados es una residencia ubicada en los Planes de Renderos, utilizada como albergue para personas extranjeras que pagaban para ser transportadas de manera ilegal hacia Estados Unidos. Además, se aseguraron propiedades en los departamentos de La Paz, La Libertad y San Salvador, que pasarán a ser administradas por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

En las imágenes divulgadas por la FGR se observa que los inmuebles cuentan con comedores, sillones, televisores, trampolines y otros bienes materiales, reflejando el alcance económico de la estructura investigada.

Las personas afectadas por la materialización de estos bienes son: Eusebio Argueta Hernández, Marta Elena Juárez Sabrían y Olga Graciela Argueta Juárez. También fueron afectados dos bienes productivos: ARG INVERSIONES, S.A. de C.V. y CORPORACIÓN CREATIVA, S.A. de C.V.

La Fiscalía enfatizó que estas acciones forman parte de los esfuerzos por desmantelar redes delictivas que operan dentro del país y trasladar los bienes ilícitos al control del Estado, asegurando así recursos vinculados a actividades ilegales.

