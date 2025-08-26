35 salvadoreños partirán a China para estudiar carreras y posgrados

Día a Día News

ElSalvador–Un grupo de 35 estudiantes y profesionales salvadoreños viajará próximamente a China para cursar carreras universitarias y programas de posgrado, tras ser seleccionados en el programa de becas completas que el país asiático ofrece a jóvenes de El Salvador.

Los beneficiarios se incorporarán a destacados centros de estudios superiores, donde continuarán su formación académica y ampliarán sus experiencias en distintos campos del conocimiento, contribuyendo a su desarrollo integral.

Durante la entrega simbólica de acreditaciones, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, destacó que estas becas “representan mucho más que una oportunidad académica; simbolizan la voluntad compartida de nuestras naciones de invertir en educación, talento humano y desarrollo sostenible”.

La funcionaria agregó que este programa refleja los resultados de la relación bilateral entre ambos países y ha permitido que 232 salvadoreños, incluyendo este grupo, fortalezcan sus capacidades a través de estudios financiados por la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) de la Cancillería de la República.

“Para el Gobierno de El Salvador, la educación es un pilar fundamental del desarrollo nacional. Por eso apoyamos a nuestros jóvenes con becas que les permitan acceder a estudios de calidad en el extranjero, robustecer sus habilidades y regresar con nuevas perspectivas para el progreso del país”, señaló la viceministra Mira.

Por su parte, Ma Ning, encargado de Negocios a.i. de la Embajada de China en El Salvador, enfatizó que los intercambios educativos “son una parte muy importante para los vínculos de colaboración y de trabajo conjunto entre ambos países”.

Entre los becarios está Allison Carranza, quien estudiará Musicología en la Universidad Central de China. La joven de 19 años expresó que “es un reto completo aprender un idioma nuevo y adaptarme a otra cultura, pero estoy muy feliz y honrada de tener esta oportunidad”.

Familiares de los estudiantes también compartieron su entusiasmo. Alba Marina Díaz manifestó su alegría porque su hijo, Gerard Navarro Díaz, viajará a China para especializarse en Administración de Empresas. “Será un digno representante de nuestro país y compartirá los conocimientos adquiridos al regresar”, afirmó.

La ceremonia contó además con la presencia del asesor de la Presidencia, Raymond Villalta; el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín; y la directora de la ESCO, Karla de Palma, así como familiares de los becarios.

Compartir esta nota