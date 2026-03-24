Fiscalía reporta 180 denuncias y más de $38.5 millones incautados en caso Credicash

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ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha recibido 180 denuncias relacionadas con el caso Credicash, una estructura investigada por presunta captación ilegal de fondos mediante un esquema piramidal.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, detalló que como parte de las diligencias se han asegurado $38,574,722, de los cuales $27,550,750 corresponden a dinero en efectivo y $11,023,972 permanecen inmovilizados en cuentas bancarias. Además, las autoridades han incautado cerca de 18,000 contratos de mutuo, así como 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados al caso.

Según la investigación preliminar, la empresa ofrecía rendimientos mensuales del 10 % sobre el capital invertido, un esquema que, de acuerdo con la Fiscalía, no contaba con respaldo en una actividad económica real. El mecanismo consistía en pagar ganancias a inversionistas utilizando el dinero aportado por nuevos participantes, lo que corresponde a un modelo piramidal.

Delgado explicó que se ha conformado un equipo especial para analizar cada denuncia y verificar la procedencia de los fondos entregados, así como la identidad de los inversionistas. Este proceso incluye una revisión de “debida diligencia” para establecer si las inversiones fueron reales y descartar posibles vínculos con actividades ilícitas.

Las autoridades también buscan determinar el origen del dinero administrado por el principal imputado, Gerson Orellana Ayala, quien ya fue capturado. La investigación contempla identificar cuánto proviene de actividades previas y cuánto de aportes realizados fuera del sistema financiero formal.

Como parte del proceso, la Fiscalía habilitó mecanismos para que las personas afectadas puedan presentar sus denuncias en cualquiera de sus oficinas, mientras continúa la recolección de información para dimensionar el alcance del caso.

En distintos procedimientos realizados, se decomisaron sumas de dinero en efectivo en viviendas, oficinas y empresas relacionadas con la estructura, incluyendo la sede principal de Credicash en Chalatenango, donde se encontró la mayor cantidad.

La Fiscalía indicó que el objetivo de la investigación es esclarecer los hechos, identificar a todos los responsables y recuperar la mayor cantidad de fondos posible en favor de las personas afectadas.

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