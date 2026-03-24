El concierto de MATUTE 2026 en El Salvador se convierte en una experiencia inolvidable

Davivienda El Salvador reafirma su compromiso de conectar con sus clientes a través de experiencias que trascienden lo financiero. Muestra de ello, miles de salvadoreños vivieron una noche cargada de música, nostalgia y energía junto a MATUTE 2026, cantando, bailando y reconectando con los éxitos que marcaron generaciones, en un concierto del que Davivienda fue patrocinador y presentador oficial.

El “Disco Stereo Tour” convirtió el Complejo Estadio Cuscatlán en un viaje a los 80’s, donde los clientes de Davivienda no solo asistieron a un concierto, sino que vivieron una experiencia potenciada por beneficios exclusivos, como el 10 % de descuento al pagar con tarjetas de crédito o débito VISA Davivienda.

Este beneficio permitió que más personas fueran parte de una noche para cantar, bailar y reconectar con una época que sigue viva en cada canción, demostrando cómo Davivienda transforma momentos cotidianos en recuerdos memorables.

“En Davivienda creemos que el verdadero valor está en ser parte de los momentos que las personas recuerdan para siempre. MATUTE fue una muestra de cómo nuestros beneficios se convierten en experiencias que se viven, se sienten y se comparten”, expresó Claudia Barrientos, Jefe de Beneficios y Adquirencias de Banco Davivienda Salvadoreño.

Más allá del evento, esta iniciativa forma parte de la visión del banco de integrarse en los espacios donde las personas celebran, se reencuentran y crean memorias colectivas, llevando su propuesta de valor a escenarios reales de disfrute.

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