Médicos de Cleveland Clinic realizan cirugías faciales gratuitas en hospital Zacamil

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ElSalvador–Un equipo de especialistas internacionales se encuentra desarrollando una jornada de cirugías faciales reconstructivas gratuitas en el Hospital Nacional Zacamil, en coordinación con el Ministerio de Salud de El Salvador.

La misión es liderada por profesionales de la Cleveland Clinic, con sede en Ohio, quienes participan por segunda ocasión en este tipo de iniciativas en el país.

De acuerdo con la información oficial, las intervenciones están dirigidas a pacientes con condiciones complejas, entre ellas malformaciones congénitas, secuelas de accidentes y otras afecciones faciales que requieren procedimientos especializados. Muchos de los beneficiados no cuentan con los recursos para acceder a este tipo de cirugías.

Durante la jornada, el equipo médico extranjero trabaja junto al personal salvadoreño, lo que permite no solo la atención de casos de alta complejidad, sino también el intercambio de conocimientos y técnicas quirúrgicas.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, informó que ya se preparan nuevas jornadas médicas para los próximos meses, con el objetivo de ampliar la cobertura de este tipo de atención especializada gratuita.

Por segunda ocasión, llevamos médicos de Cleveland Clinic de Ohio al Hospital Nacional Zacamil, donde realizaron cirugías faciales reconstructivas gratuitas, en coordinación con el Ministerio de Salud @SaludSV.



Estamos preparando otra jornada para los próximos meses. 🇸🇻🩺🇺🇸 pic.twitter.com/IdWPdSVZSq — Milena Mayorga (@MilenaMayorga) March 23, 2026

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