Ford abre convocatoria para Donativos Ambientales Ford 2026

Con el objetivo de reafirmar su compromiso con impulsar la sustentabilidad y acelerar la protección de los recursos naturales, Ford realizará la edición 26 de su programa Donativos Ambientales Ford, a través del cual ha aportado más de $2.2 millones desde que fue establecido, a proyectos con impacto positivo en el medioambiente en Centroamérica y el Caribe. La convocatoria para este año inició el 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, hasta el 29 de mayo de 2026.

Donativos Ambientales Ford 2026 distribuirá $85 mil entre los proyectos comunitarios que resulten ganadores en Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala. Los proyectos ambientales comunitarios que serán evaluados para el otorgamiento de estos fondos solo pueden ser inscritos en línea a través del formulario de solicitud en la página DonativosAmbientalesFord.com, donde además están disponibles las reglas y condiciones del programa, respuestas a preguntas frecuentes sobre la participación y reseñas de ganadores de años anteriores.

Las propuestas pueden ser presentadas en una de las siguientes cuatro categorías:

Conservación y Recuperación de la Biodiversidad: proyectos vinculados a la protección,

recuperación y conservación de los ecosistemas, su flora y fauna y el recurso hídrico;

Seguridad Alimentaria: proyectos de agricultura ecológica y aquellos vinculados al manejo

sostenible de ecosistemas que sean estratégicos para la disponibilidad, acceso y consumo

de alimentos saludables en comunidades vulnerables; Gestión de Residuos: proyectos

que contribuyan a reducir, reutilizar, reciclar y recuperar los residuos generados en las

comunidades y fomenten una cultura ciudadana de manejo correcto de los desechos; y

Energías Renovables: proyectos que promuevan el uso de fuentes de energía basadas en

los recursos naturales renovables como una forma de contribuir en la lucha contra el cambio

climático.

Entre otros requisitos, los proyectos que pueden participar en Donativos Ambientales Ford

deben ser liderados por organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas;

demostrar un impacto positivo en el futuro sostenible y el progreso socioeconómico de sus

comunidades y contribuir de manera explícita a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También, estas iniciativas deben

incluir acciones de educación ambiental como parte de su intervención, estar en etapa de

ejecución y contar con resultados preliminares relevantes que puedan ser incluidos en la

propuesta.

“Nos enorgullece continuar aportando a la conservación del planeta a través de Donativos

Ambientales Ford, que, durante los últimos 25 años, nos ha permitido empoderar a las

comunidades hacia un futuro más sostenible, al fomentar la multiplicación de esfuerzos

colectivos que han servido como catalizadores de cambios para alcanzar una mejor calidad

de vida para las miles de personas a las que ha beneficiado”, expresó Vivian T. Dávila,

gerente de asuntos públicos y comunicaciones para Ford en Puerto Rico, Centroamérica y

Caribe.

Un panel de expertos en el área ambiental seleccionará los proyectos ganadores con base

en su contribución al desarrollo sostenible, impacto comunitario, alianzas multisectoriales y

efecto multiplicador. Este año, el jurado está compuesto por: Andrés Tarté, coordinador de

comunicación del Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES); Marsha Díaz,

especialista en responsabilidad social empresarial y fundadora de la Revista Somos

Impacto Positivo; Darién Montañez, curador y coordinador del Programa Público del Biomuseo; Lamed Mendoza, directora de planificación estadística de la Universidad

Especializada de las Américas; Jessie Vega Méndez, coordinadora de Acción Climática del

Centro para la Sostenibilidad Urbana; Carlos Carrasco, gerente de área de gestión

responsable del Banco Nacional de Panamá; Bruno Basile, especialista en desarrollo

sostenible y Luis Mastroeni, consultor de sostenibilidad.

Al estar relacionados con la conservación y recuperación de la biodiversidad, educación

ambiental, gestión de residuos, eficiencia energética, energías renovables y seguridad

alimentaria, los proyectos ganadores de las pasadas ediciones de Donativos Ambientales

Ford han contribuido a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La biodiversidad fue el eje central del impacto del programa en 2024, que benefició a más

de 20,000 personas directamente a través de los proyectos que recibieron sus fondos. El

90% de los proyectos se fortaleció gracias a la participación voluntaria, reflejando el

compromiso comunitario y la sostenibilidad de su impacto, y más de 1,500 voluntarios se

sumaron a los proyectos apoyados, reflejando el compromiso ciudadano y la fuerza

colectiva detrás de cada iniciativa.

En la región de Centroamérica y el Caribe, el apoyo de Donativos Ambientales Ford a los

proyectos ganadores en Panamá, Costa Rica y República Dominicana generó un efecto

multiplicador más allá de lo financiero, consolidando la credibilidad, alianzas y visibilidad

digital de los proyectos, así como su sostenibilidad y proyección. La mayoría de los

proyectos tienen asegurada su continuidad con respaldo de otros donantes, mientras que

algunos incluso proyectan crecimiento y réplica en nuevas comunidades, lo que refuerza el

rol catalizador que tiene el programa y que permite la sostenibilidad de los proyectos una

vez se concluye el financiamiento.

Compartir esta nota