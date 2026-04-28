Ford abre convocatoria para Donativos Ambientales Ford 2026

Con el objetivo de reafirmar su compromiso con impulsar la sustentabilidad y acelerar la protección de los recursos naturales, Ford realizará la edición 26 de su programa Donativos Ambientales Ford, a través del cual ha aportado más de $2.2 millones desde que fue establecido, a proyectos con impacto positivo en el medioambiente en Centroamérica y el Caribe. La convocatoria para este año inició el 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, hasta el 29 de mayo de 2026.
Donativos Ambientales Ford 2026 distribuirá $85 mil entre los proyectos comunitarios que resulten ganadores en Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala. Los proyectos ambientales comunitarios que serán evaluados para el otorgamiento de estos fondos solo pueden ser inscritos en línea a través del formulario de solicitud en la página DonativosAmbientalesFord.com, donde además están disponibles las reglas y condiciones del programa, respuestas a preguntas frecuentes sobre la participación y reseñas de ganadores de años anteriores.
Las propuestas pueden ser presentadas en una de las siguientes cuatro categorías:
Conservación y Recuperación de la Biodiversidad: proyectos vinculados a la protección,
recuperación y conservación de los ecosistemas, su flora y fauna y el recurso hídrico;
Seguridad Alimentaria: proyectos de agricultura ecológica y aquellos vinculados al manejo
sostenible de ecosistemas que sean estratégicos para la disponibilidad, acceso y consumo
de alimentos saludables en comunidades vulnerables; Gestión de Residuos: proyectos
que contribuyan a reducir, reutilizar, reciclar y recuperar los residuos generados en las
comunidades y fomenten una cultura ciudadana de manejo correcto de los desechos; y
Energías Renovables: proyectos que promuevan el uso de fuentes de energía basadas en
los recursos naturales renovables como una forma de contribuir en la lucha contra el cambio
climático.
Entre otros requisitos, los proyectos que pueden participar en Donativos Ambientales Ford
deben ser liderados por organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas;
demostrar un impacto positivo en el futuro sostenible y el progreso socioeconómico de sus
comunidades y contribuir de manera explícita a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También, estas iniciativas deben
incluir acciones de educación ambiental como parte de su intervención, estar en etapa de
ejecución y contar con resultados preliminares relevantes que puedan ser incluidos en la
propuesta.
“Nos enorgullece continuar aportando a la conservación del planeta a través de Donativos
Ambientales Ford, que, durante los últimos 25 años, nos ha permitido empoderar a las
comunidades hacia un futuro más sostenible, al fomentar la multiplicación de esfuerzos
colectivos que han servido como catalizadores de cambios para alcanzar una mejor calidad
de vida para las miles de personas a las que ha beneficiado”, expresó Vivian T. Dávila,
gerente de asuntos públicos y comunicaciones para Ford en Puerto Rico, Centroamérica y
Caribe.
Un panel de expertos en el área ambiental seleccionará los proyectos ganadores con base
en su contribución al desarrollo sostenible, impacto comunitario, alianzas multisectoriales y
efecto multiplicador. Este año, el jurado está compuesto por: Andrés Tarté, coordinador de
comunicación del Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES); Marsha Díaz,
especialista en responsabilidad social empresarial y fundadora de la Revista Somos
Impacto Positivo; Darién Montañez, curador y coordinador del Programa Público del Biomuseo; Lamed Mendoza, directora de planificación estadística de la Universidad
Especializada de las Américas; Jessie Vega Méndez, coordinadora de Acción Climática del
Centro para la Sostenibilidad Urbana; Carlos Carrasco, gerente de área de gestión
responsable del Banco Nacional de Panamá; Bruno Basile, especialista en desarrollo
sostenible y Luis Mastroeni, consultor de sostenibilidad.
Al estar relacionados con la conservación y recuperación de la biodiversidad, educación
ambiental, gestión de residuos, eficiencia energética, energías renovables y seguridad
alimentaria, los proyectos ganadores de las pasadas ediciones de Donativos Ambientales
Ford han contribuido a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
La biodiversidad fue el eje central del impacto del programa en 2024, que benefició a más
de 20,000 personas directamente a través de los proyectos que recibieron sus fondos. El
90% de los proyectos se fortaleció gracias a la participación voluntaria, reflejando el
compromiso comunitario y la sostenibilidad de su impacto, y más de 1,500 voluntarios se
sumaron a los proyectos apoyados, reflejando el compromiso ciudadano y la fuerza
colectiva detrás de cada iniciativa.
En la región de Centroamérica y el Caribe, el apoyo de Donativos Ambientales Ford a los
proyectos ganadores en Panamá, Costa Rica y República Dominicana generó un efecto
multiplicador más allá de lo financiero, consolidando la credibilidad, alianzas y visibilidad
digital de los proyectos, así como su sostenibilidad y proyección. La mayoría de los
proyectos tienen asegurada su continuidad con respaldo de otros donantes, mientras que
algunos incluso proyectan crecimiento y réplica en nuevas comunidades, lo que refuerza el
rol catalizador que tiene el programa y que permite la sostenibilidad de los proyectos una
vez se concluye el financiamiento.