“Guatemala lista para el mundo: capacidades y fortalezas para invertir en el exterior”

Grupo AG presentó su quinto Informe de Sostenibilidad, “Horizonte de un legado”, una propuesta

que además de reflejar los resultados alcanzados en el último año, presenta la forma en que la organización proyecta su impacto hacia una nueva escala regional.

El informe evidencia avances concretos que consolidan la evolución de Grupo AG hacia un modelo de gestión donde la sostenibilidad es parte integral de la estrategia de negocio. Durante este período, la compañía fortaleció su operación bajo principios de eficiencia, innovación y responsabilidad, logrando que más del 57% de sus insumos provengan de materiales reciclados, movilizando más de 2.1 millones de toneladas métricas y alcanzando un 88% de clima organizacional, acompañado de más de 14,000 horas de formación para sus colaboradores. Estos resultados se complementan con la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial para optimizar procesos, mejorar la seguridad y reducir incidentes, reflejando una gestión cada vez más eficiente, medible y centrada en las personas. “Estos resultados no son aislados. Son el reflejo de una organización que ha evolucionado hacia un ecosistema

industrial más amplio, resiliente y humano” mencionó Mario Ordoñez, gerente de sostenibilidad Grupo AG.

El año 2025 no solo estuvo marcado por resultados sólidos, sino que representó un punto de inflexión en la historia de Grupo AG. Fue un período en que la organización consolidó avances operativos, financieros y de sostenibilidad, al mismo tiempo que dio un paso decisivo en su proceso de expansión regional, posicionándose en una nueva fase de crecimiento con impacto más allá de sus fronteras. Durante este año, la compañía integró operaciones en Costa Rica, Ecuador y Venezuela, evolucionando hacia un ecosistema industrial e innovador con una huella que conecta Centroamérica con el norte de Suramérica. Este crecimiento responde a una decisión estratégica de escalar un modelo probado, llevando su forma de operar a nuevos mercados y amplificando su impacto en la región. “El año 2025 marcó un punto de inflexión en nuestra historia…” Rodrigo Gabriel, Gerente General de Grupo AG.

Hoy, ese crecimiento se traduce en un impacto directo e indirecto en más de 81 millones de historias. Más que una cifra, este alcance representa el potencial de transformar realidades, generar oportunidades y contribuir al desarrollo de una región más integrada y próspera.

En este contexto de expansión con coherencia, Grupo AG presentó su Manifiesto de Conducta Empresarial Responsable, una declaración que establece los principios bajo los cuales operará en cada país donde tiene presencia. Desarrollado con el acompañamiento de CentraRSE, este manifiesto fue entregado oficialmente a los embajadores de los países donde la compañía opera, en un acto que trasciende lo protocolario y posiciona a la organización como un referente de diplomacia corporativa en la región.

A través de este documento, Grupo AG se compromete a operar con integridad absoluta y cero tolerancia a la corrupción, respetar la identidad y las leyes de cada país, desarrollar sus operaciones dentro de los límites del planeta y generar valor compartido mediante empleo digno, inversión social y fortalecimiento de cadenas de valor. Asimismo, prioriza la seguridad, el bienestar y el desarrollo de las personas como eje central de su cultura organizacional. En palabras de Gabriela Roca, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo AG: “No solo exportamos inversión. Exportamos estándares y valores.”

Como parte del evento, se desarrolló el panel “Guatemala lista para el mundo: capacidades y fortalezas para invertir en el exterior”, que reunió a representantes del sector público y privado, incluyendo a Álvaro

González Ricci, Presidente del Banco de Guatemala, al Viceministro de Relaciones Exteriores, Julio Orozco y Gabriela Roca. La conversación abordó los retos y oportunidades para impulsar un crecimiento sostenible desde Guatemala hacia la región, destacando la importancia de colocar a las personas en el centro del desarrollo, fortalecer la transparencia y avanzar hacia modelos que permitan crecer dentro de los límites del planeta.

“Horizonte de un legado” resume así la evolución de Grupo AG: una organización que parte de resultados concretos, escala su impacto a nivel regional y formaliza su compromiso de hacerlo bajo estándares que

trascienden fronteras. Más que un informe, se trata de una declaración de cómo la compañía ha decidido crecer y del papel que busca desempeñar en el desarrollo sostenible de la región.

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