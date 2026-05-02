VML Guatemala consolida su liderazgo en tecnología e inteligencia artificial en el Adobe Summit 2026

Con el objetivo de seguir elevando el estándar de la experiencia del cliente a través de la innovación, especialistas de VML Guatemala participaron en el Adobe Summit 2026, celebrado del 20 al 22 de abril en Las Vegas.

Este evento anual es reconocido como la cumbre global más importante de marketing digital y tecnología empresarial. Es el espacio donde se reúnen expertos, empresas y especialistas del ecosistema digital para conocer los avances más recientes en software, análisis de datos, comercio electrónico y automatización, que están definiendo el futuro de la relación entre las empresas y los consumidores.

La presencia del equipo guatemalteco en este evento de clase mundial forma parte del programa de capacitación continua de VML. Como expertos y socios estratégicos en el ecosistema de Adobe, la agencia busca que sus talentos locales estén siempre a la vanguardia en las últimas tendencias de inteligencia artificial, personalización a gran escala y crecimiento de marca.

«El Adobe Summit de este año marcó un punto de inflexión: pasamos de hablar de inteligencia artificial como un asistente, a verla como un ejecutor autónomo. Nuestro rol en VML Guatemala, como Adobe Innovation Hub, no es solo entender esta tecnología, sino ayudar a las marcas a implementarla en la compleja realidad de sus ecosistemas empresariales, asegurando que la innovación se traduzca en retorno de inversión real «, comentó Alexander Estupiñan, director general de VML Guatemala.

Las tendencias que VML Guatemala trae al mercado local

Durante los tres días de inmersión en el Adobe Summit, los expertos de VML Guatemala profundizaron en los principales pilares que están redefiniendo la interacción entre marcas y consumidores. A partir de esta experiencia, la compañía ya integra en su oferta local las siguientes tendencias:

La era de los «Agentes Inteligentes» (Agentic AI):

La inteligencia artificial ya no solo genera contenido; ahora ejecuta. Plataformas como Adobe Experience Manager (AEM) y Workfront están integrando agentes autónomos capaces de planificar, asignar tareas y optimizar flujos de trabajo completos, revolucionando la eficiencia operativa de los equipos de marketing.

Personalización basada en emociones e intenciones:

La recopilación de datos ha evolucionado. Las nuevas capacidades del Real-Time CDP de Adobe permiten a las marcas utilizar «datos no estructurados» (como el tono de una conversación, audio o video) para entender el estado emocional y la intención real del cliente, llevando la personalización a un nivel de empatía sin precedentes.

Ecosistemas abiertos y colaborativos:

La tecnología de experiencia del cliente ya no opera en silos. Las nuevas arquitecturas empresariales (como CX Enterprise) están diseñadas para integrarse de forma nativa con los principales motores de IA del mercado, incluyendo AWS, Google Cloud, Microsoft, OpenAI y Anthropic, permitiendo a las empresas construir soluciones a la medida de sus necesidades.

El reto de la implementación en el mundo real:

Si bien las demostraciones tecnológicas muestran escenarios ideales, la realidad empresarial es compleja. La migración hacia arquitecturas modernas en la nube (como Edge Delivery Services) requiere integrar componentes de terceros y bases de datos heredadas. Aquí es donde el acompañamiento de un socio tecnológico especializado se vuelve crítico para garantizar el éxito.

Alianza estratégica y el valor del talento humano

Frente a la velocidad de estas innovaciones, VML consolida su posición como el socio estratégico ideal. Los especialistas de VML Guatemala concluyeron su participación reafirmando que, si bien la arquitectura “Agentic” y la nube son el futuro, el éxito de estas plataformas en entornos corporativos complejos requiere de lo que en la agencia llaman Experience Engineering: la combinación perfecta entre ingeniería de software de alto nivel, integración de sistemas de terceros y una visión estratégica que siempre pone al humano primero.

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