Fuertes vientos nortes y lluvias aisladas afectan El Salvador este lunes

ElSalvador–Este lunes 3 de noviembre, El Salvador registra la influencia de un sistema de alta presión sobre Texas que impulsa un frente frío hacia la región, generando vientos nortes con ráfagas que pueden superar los 50 km/h, especialmente en zonas montañosas y abiertas del país.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantuvo despejado y el clima seco en la mayor parte del territorio nacional. Para la tarde se espera un aumento leve de nubosidad sin lluvias significativas en la mayoría de las regiones, aunque en sectores de la zona oriental hay probabilidad de chubascos dispersos en horas de la tarde y la noche.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) detalló que los vientos oscilarán entre 15 y 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar 40 km/h y superar los 50 km/h en áreas elevadas y descampadas. Estas condiciones pueden provocar afectaciones en techos livianos, caída de ramas y daños a líneas eléctricas, por lo que se recomienda precaución.

Debido a la intensidad del viento, el MARN advirtió que las visitas al volcán de Santa Ana podrían sufrir restricciones, especialmente en el acceso al cráter, para garantizar la seguridad de los visitantes. Se recomienda consultar el estado del clima antes de realizar actividades al aire libre y tomar medidas preventivas.

Se mantiene la alerta por los vientos nortes y las lluvias aisladas en el oriente, condiciones que permanecerán vigentes durante la jornada del lunes en El Salvador.

