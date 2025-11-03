Chucho amarrado contra tigre suelto

Por : Lic. Carlos Huezo

Remanentes opositores, se les ve cada día más agobiados, desesperados, derrotados. Cada medición los mensajes que emite el pueblo Salvadoreño, son totalmente desfavorables para sus intereses.

El despertar del gigante, no fue de la noche a la mañana, sin embargo cuando el pueblo sintió ese hartazgo, fue tan sabio e inteligente que en un hito histórico, derrotó de un plumazo a la partidocracia tradicional salvadoreña.

Como olvidar, algunos mandos guerrilleros que negociaron con la oligarquía en secreto, dónde se establecieron, los términos reales para el fin de la guerra civil .

Cuidado como vos, andas creyendo que la guerra civil culminó con los acuerdos de paz, no, la guerra culminó en esas reuniones secretas, dónde se resolvió el motor de la guerra civil, que fue la exclusión política.

Cuando los oligarcas dijeron: háganse alcaldes, diputados, ministros, presidentes de la república, háganse cargo del gobierno y nosotros nos vamos hacer cargo del estado. Formándose dicha alianza , los oligarcas formaron un partido político y al tenerlo dijeron, pónganle nombre , claro le pusieron fmln y a la gente le costó entender que ese partido fmln no tenía nada que ver con el fmln guerrillero no fue fácil para los Salvadoreños darse cuenta que el frente y arena no son diferentes.

Por tal razón, los opositores no tienen cabida ante los salvadoreños, que abominan a esos partidos corruptos, traidores y cadáveres.

Después de treinta años el pueblo avanza a pasos agigantados, la llegada del actual mandatario, devolvió la identidad, esperanza y libertad a nuestro pulgarcito.

Cito a Max Weber: pasión, responsabilidad y mesura: son tres cualidades que debe tener un político eficaz.

Desde mi óptica concatena a la perfección con el actual mandatario, que sigue siendo un referente mundial y un líder que abraza a su pueblo , trazando la ruta de desarrollo.

Cuidemos de este nuevo El Salvador.

