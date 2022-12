Gaby Natale participara en la Cumbre de Liderazgo Hispano

Escucha este artículo Escucha este artículo

Gaby Natale, importante empresaria, autora y oradora ganadora de tres premios EMMY, se sumará a un grupo de encargados de tomar decisiones en la quinta Cumbre de Liderazgo Hispano, que se llevará a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para abordar temas relacionados con las percepciones y narrativas hispanas.

«Dirigir conversaciones en torno a narrativas precisas es algo increíblemente personal para mí. La creación de contenido no estereotipado, desde libros hasta discursos de apertura, fue una de las principales razones por las que me convertí en empresaria hace quince años y por las que soy tan determinada en mi trabajo como conferencista, periodista y autora. Es hora de ser PIONEROS, romper barreras y apuntar a ser lo que aún no podemos ver en tantas industrias», explica Natale.

La Cumbre de Liderazgo Hispano es una reunión anual de líderes de empresas, medios, política y promoción organizada por la Fundación We Are All Human y dirigida por Claudia Romo Edelman. El evento ofrece la actualización anual de la situación de la comunidad hispana dentro del modelo y el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

«La comunidad latina es la minoría más grande de los Estados Unidos, pero seguimos estando crónicamente subrepresentados y mal representados de manera crónica en salas de juntas, en las narrativas de los medios de comunicación y en los cargos públicos. Es por eso que el pleno respaldo de una institución tan consecuente como las Naciones Unidas es primordial en el reconocimiento de esta realidad», explica Natale.

Esta es la cuarta vez que Natale participa como oradora en este extraordinario evento, en el que líderes latinos de todas las industrias se reúnen para abordar los desafíos y las oportunidades más cruciales que enfrenta nuestra comunidad. Natale, que forma parte del comité estratégico del evento, ha sido invitada anteriormente a ejercer como ponente especial sobre el tema de la representación de los latinos en los medios de comunicación.

La edición 2022 de la Cumbre de Liderazgo Hispano tendrá lugar los días 7 y 8 de diciembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

220 total views, 220 views today