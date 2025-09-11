Galileo aclara mitos comunes sobre la emisión de tarjetas en Colombia

Latinoaméri ca experimenta un auge en la innovación fintech y la adopción de pagos electrónicos. De acuerdo con Statista, se espera que los pagos digitales en la región superen los 400 mil millones de dólares para 2025. Sin embargo, un plan de emisión de tarjetas exitoso puede ser complejo, por lo que el rol de los emisores y procesadores de tarjetas es cada vez más relevante para facilitarlo.

´Pensando en esto, Galileo Financial Technologies’, empresa de tecnología financiera propiedad y operada independientemente por SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI), disipa las principales dudas y también imaginarios errados que tengan las empresas a la hora de lanzar tarjetas al mercado:

Mito 1: el proceso para emitir una tarjeta es igual en todos los casos. Un lanzamiento requiere un plan claro y a medida que aclare los objetivos, las metas y la audiencia objetivo. Asimismo, entre las sugerencias está abordar cuestiones clave como el volumen de emisión de plásticos y el transaccional, los recursos y la experiencia de pago del equipo y la estrategia de promoción de la(s) tarjeta(s).

«Dada la saturación del mercado, para emitir una tarjeta, ya sea de una fintech o un banco tradicional, es esencial diferenciarse de la competencia y ofrecer un valor real al público«, señaló Abdul Assal, director de desarrollo de negocio para Brasil y Colombia en Galileo. Enfatizó que una tarjeta debe estar estrechamente alineada con la propuesta de valor de la empresa, lo que aumenta la probabilidad de adopción por parte de los clientes.

Mito 2: la función de una tarjeta no puede cambiar con el tiempo. Si bien es útil tener una visión inicial de la tarjeta, incluso si evoluciona, una empresa puede lanzar una tarjeta de débito y posteriormente añadir una tarjeta de crédito u otros productos como seguros o préstamos.

La nueva generación de emisores de tarjetas más exitosos, como Wise, Dave y Stash, utilizan las tarjetas como una extensión natural de su negocio principal, lo cual permite un dinamismo en la gestión de estos productos. Así es como las empresas llegan a ser líderes en los mercados.

Mito 3: la velocidad de comercialización lo es todo. No se trata de rapidez, sí de ritmo. Sin embargo, lo más importante es evitar atajos en las pruebas porque si el producto no funciona correctamente, ninguna estrategia de marketing podrá, además de cumplir las expectativas de negocio, asegurar la existencia del producto; por el contrario, fracasará rápidamente y podría perjudicar la credibilidad de la marca.

Se evidenció que a menudo es más inteligente lanzar el producto y luego mejorarlo con el tiempo, aprovechando las opiniones de los clientes para perfeccionar la propuesta de valor de la tarjeta.

Mito 4: las empresas tienen que lanzar una tarjeta por su cuenta o confiar todo en un socio. Existen diversos enfoques que las compañías pueden adoptar. Lanzar una tarjeta al mercado implica colaborar con socios, y elegir a los adecuados desde el principio es crítico. Entre ellos están el gestor de programa (Program Manager) y el banco patrocinador (Bin Sponsor), cuándo sea necesario.

El primero es responsable de supervisar todo el proceso, incluyendo los requisitos técnicos, el cumplimiento legal y la coordinación con otros socios. Frente al patrocinador. Esta es una institución financiera colegiada que emite la tarjeta y gestiona las cuentas, posee licencias y es miembro de las principales redes de franquicias como Mastercard o Visa.

La relación con el banco patrocinador es un factor clave para decidir si gestionar el programa internamente o, por el contrario, exteriorizarlo. La gestión interna ofrece mayor flexibilidad y control sobre el diseño de la tarjeta, pero conlleva mayor complejidad y problemas de cumplimiento, mientras que la externalización a un procesador de tarjetas como Galileo ofrece asesoramiento experto y una red de proveedores.

Mito 5:El lanzamiento de tarjetas lleva mucho tiempo. La realidad es que el tiempo promedio para lanzar un nuevo programa de tarjetas es de aproximadamente seis a siete meses, pero esto puede variar según los recursos disponibles y la complejidad del proyecto.

“Las tarjetas ahora se implementan con mayor rapidez, hemos implementado algunos casos en menos de 1 mes, muchos otros en 3 meses, pero es la base del lanzamiento la que garantiza ofrecer valor a largo plazo a los clientes y una solidez duradera para la marca”, aseguró Assal. “Hoy en día, los métodos de pago que prefieren las personas suelen determinar los servicios en línea que eligen. Y en Colombia, en muchos casos, eso todavía se reduce a las tarjetas”.

