Familiar entregó a Tyler Robinson, sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

EEUU–Las autoridades de Estados Unidos han detenido a Tyler Robinson, de 22 años, identificado como el presunto asesino de Charlie Kirk, el activista ultraconservador que murió recientemente en Orem, Utah. La captura se produjo tras la intervención de la familia del sospechoso, que alertó a las autoridades sobre su implicación en el crimen.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, informó que un familiar del joven se comunicó con un amigo de la familia, quien posteriormente contactó con la oficina del sheriff del condado de Washington. Según Cox, Robinson había confesado haber cometido el ataque, y la familia actuó “correctamente” al informar a las autoridades.

Fuentes citadas por la cadena CNN señalan que el padre del sospechoso fue quien reconoció a su hijo en las fotografías difundidas por el FBI y buscó la ayuda de un pastor religioso para coordinar la entrega de Robinson a las fuerzas de seguridad. Cuando la policía localizó al joven, este vestía ropa similar a la mostrada en las imágenes oficiales.

Durante la investigación, el entorno de Robinson declaró que el joven había mostrado polarización política en los últimos años y había manifestado su desagrado por las ideas de Kirk. Además, habría comentado que Kirk asistiría al campus donde se produjo el asesinato y discutido sobre el fusil presuntamente utilizado, incluso mencionando planes de esconderlo en un arbusto.

El gobernador Cox detalló que Robinson había marcado las balas con mensajes, incluyendo frases como “Hey, fascista, ¡cógelo!”, un fragmento de la canción antifascista Bella Ciao y la inscripción “si estás leyendo esto, eres gay”. Estos elementos se suman a la investigación que continúa en curso para determinar las motivaciones exactas del ataque y otros posibles implicados.

La detención del joven se anunció públicamente tras la intervención del presidente Donald Trump, quien confirmó en una entrevista en Fox News que las autoridades habían logrado arrestar al responsable del homicidio. La investigación sigue abierta y se esperan más detalles sobre el caso en los próximos días.

