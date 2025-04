Gana por partida doble en inicio de los torneos

Los equipos de la academia Agabeisi (La Libertad) ganaron sus dos partidos correspondientes al inicio de los torneos nacionales 2025 en las categorías 9-11 y 12-14 años, al barrer en casa a La Unión / Manguera; Mientras Soyapango y Zacamil dividieron honores, en los campeonatos organizados por la Federación Salvadoreña de Béisbol, con el apoyo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

En la categoría 9-11 años, las ardillas de Agabeisi se impusieron 13 carreras por 9 a los chicos de La Unión / Meanguera del Golfo, con José Cuevas en papel estelar al llevarse la victoria en labor monticular ya la ofensiva conectada un cuadrangular. Máximo Cervantes se anotó el juego salvado.

En el Miniestadio de Mejicanos, la novena de Soyapango se impuso por blanqueada de 13-0 ante Zacamil, encuentro ganado por Dominik García luego de tres entradas de trabajo y junto al relevo se combinaron para no permitirme carreras ni hits a los locales, en choque recortado a cuatro entradas por la diferencia de más de 10 anotaciones.

Mateo Chacón y Mateou Cabrera encabezaron la ofensiva de los ganadores, ambos a ligar de 3-2, con par de remolques por cabeza. El otro juego de la jornada, entre el Colegio Dominico (Santa Ana) a disputarse en el Complejo Bengoa, fue reprogramado para este miércoles 30 de abril.

Muchos batazos

En tanto, en la categoría 12-14 años, Agabeisi se llevó la victoria en blanqueada 19 carreras por 0, con el lanzador Heber Montoya destacando en la lomita al lanzar tres innings en los que solo admitió un imparable. En la ofensiva, Santiago Acosta conectó cuadrangular.

En Zacamil, la novena local tomó revancha del resultado de primera hora y derrotó 15 rayitas por 7 a Soyapango. Andrés Reyes se anotó la victoria desde la lomita, mientras William Azucena cargó con el revés.

Diego Reyes remolcó tres anotaciones al irse de 1-1 y gestionar par de pasaportes.

La segunda jornada se disputará el sábado 3 de mayo, con los encuentros Bengoa vs La Unión/Meanguera, en el Parque Cirril Errington del departamento oriental; Agabeisi vs Soyapango, en el estadio Jorge Elías Bahaia, de la Ciudadela Don Bosco; y Colegio Dominico (Santa Ana) ante Zacamil, en el Complejo Indes, ex Finca Modelo del departamento occidental. Todos desde las 9:00 am.

Puntuación de línea

Categoría 9-11

Sábado 26 de abril de 2025.

Miniestadio Zacamil

Equipo do H mi Soyapango 13 8 1 Zacamil 0 0 7

Ganador del lanzador: Dominik García

Lanzador perdedor: Carlos Interiano

Sábado 26 de abril de 2025.

Complejo Agabeisi

Equipo do H mi La Unión/Meanguera 9 – – Agabeisi 13 – –

Lanzador ganador: José Cuevas

Lanzador perdedor: –

Categoría 12-14

Sábado 26 de abril de 2025.

Miniestadio Zacamil

Equipo do H mi Soyapango 7 5 4 Zacamil 15 4 2

Ganador del lanzador: Andrés Reyes

Lanzador perdedor: William Azucena

Sábado 26 de abril de 2025.

Complejo Agabeisi

Equipo do H mi La Unión/Meanguera 0 – – Agabeisi 19 – –

Ganador del lanzador: Heber Montoya

Lanzador perdedor: –

RESULTADOS CATEGORÍA 9-11

FECHA RESULTADOS Sábado 26/05/25 Soyapango 13-0 Zacamil Sábado 26/05/25 La Unión / Meanguera 9- 13 Agabeisi La Libertad

TABLA TEMPORADA REGULAR 9-11

EQUIPO JUEGOS GANADOS PERDIDOS DIFERENCIA Soyapango 1 1 0 – Agabeisi 1 1 0 – Bengoa 0 0 0 0.5 Zacamil 1 0 1 1.0 La Unión 1 0 1 1.0

RESULTADOS CATEGORÍA 12-14

FECHA RESULTADOS Sábado 26/05/25 Soyapango 7- 15 Zacamil Sábado 26/05/25 La Unión / Meanguera 0- 19 Agabeisi La Libertad

TABLA TEMPORADA REGULAR 12-14

EQUIPO JUEGOS GANADOS PERDIDOS DIFERENCIA Agabeisi 1 1 0 – Zacamil 1 1 0 – Soyapango 1 0 1 1.0 La Unión 1 0 1 1.0

