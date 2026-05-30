PSG retiene la Champions tras vencer al Arsenal en los penaltis

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El París Saint-Germain revalidó el título de la UEFA Champions League al imponerse este sábado al Arsenal en una final que terminó 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga, y que se definió por 4-3 en la tanda de penaltis en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

El conjunto dirigido por Luis Enrique logró así su segunda Copa de Europa consecutiva, después de superar a un Arsenal que buscaba conquistar por primera vez el máximo torneo de clubes del continente bajo la dirección de Mikel Arteta.

El equipo inglés tomó ventaja apenas a los seis minutos de juego. Kai Havertz aprovechó una acción dentro del área para marcar el 0-1 y darle al Arsenal un inicio ideal en una final marcada por la intensidad y el equilibrio entre ambos conjuntos.

Durante gran parte del encuentro, el Arsenal mostró solidez defensiva y limitó las oportunidades del PSG, que tuvo dificultades para generar peligro pese a dominar la posesión del balón en varios tramos del partido.

La igualdad llegó en el minuto 65, cuando Ousmane Dembélé convirtió un penalti a favor del conjunto parisino tras una falta cometida sobre Khvicha Kvaratskhelia dentro del área. El 1-1 devolvió la emoción a una final que continuó abierta hasta el último minuto.

En la recta final del tiempo reglamentario y durante la prórroga, ambos equipos buscaron el gol de la victoria, aunque ninguno logró romper la igualdad. El PSG generó algunas de las ocasiones más claras, mientras que el Arsenal apostó por el juego directo para intentar sorprender a la defensa francesa.

La definición se trasladó a la tanda de penaltis. El fallo de Eberechi Eze dio ventaja inicial al PSG, aunque una intervención de David Raya mantuvo con vida a los londinenses. Finalmente, Gabriel Magalhaes erró el último lanzamiento del Arsenal y selló el triunfo del conjunto francés por 4-3 desde los once metros.

Con este resultado, el PSG se consolidó nuevamente en la cima del fútbol europeo y sumó una nueva Champions League a su palmarés, mientras que el Arsenal vio frustrado su intento de conquistar el primer título continental de su historia.

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