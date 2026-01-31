Sáb. Ene 31st, 2026

El Salvador

Gas propano baja hasta $0.25 en febrero

Ene 31, 2026 #Baja, #DGEHM, #El Salvador, #Febrero, #Gas propano, #Precios

ElSalvador–La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) anunció una nueva reducción en los precios del gas licuado de petróleo (GLP) para febrero, con rebajas que van desde $0.07 hasta $0.25, según la presentación del cilindro.

El cilindro de 35 libras tendrá un precio de venta al público de $14.94, lo que representa una disminución de $0.25 respecto a enero. El de 25 libras, el más utilizado por los hogares salvadoreños, bajará $0.18, quedando en $10.73.

Mientras tanto, el cilindro de 20 libras costará $8.66 tras una reducción de $0.14, y el de 10 libras se venderá en $4.46, es decir, $0.07 menos que el mes anterior.

El subsidio focalizado de $8.04 continuará vigente para más de un millón de familias, lo que permitirá adquirir el cilindro de 25 libras a $2.69 durante febrero.

Causas de la baja
La disminución responde a una leve alza en la producción de propano y propileno en enero, que alcanzó un promedio de 2.84 millones de barriles diarios, frente a los 2.82 millones del mes anterior. Esto generó una mayor disponibilidad del producto y ayudó a estabilizar los precios internacionales, afectados por conflictos bélicos y condiciones climáticas en Estados Unidos.

Además, las exportaciones estadounidenses de propano (principal fuente de suministro para El Salvador) se mantuvieron en niveles similares a los de diciembre de 2025, lo que contribuyó a sostener la oferta en la región.

El Salvador depende totalmente de las importaciones de petróleo y derivados, por lo que las variaciones del GLP están sujetas al comportamiento del mercado internacional.

