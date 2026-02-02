Bukele inaugura 70 escuelas renovadas del programa Dos Escuelas por Día

Día a Día News

ElSalvador–El presidente Nayib Bukele inauguró este domingo 70 centros escolares renovados a nivel nacional, como parte del programa Dos Escuelas por Día, que busca modernizar la red pública antes del inicio del año escolar 2026. La inversión total de las obras asciende a $68 millones, según datos oficiales.

Durante el evento, el mandatario destacó que las mejoras realizadas en los centros educativos no se limitan a aspectos estéticos, sino que responden a una transformación estructural. “Nos vamos a tardar un poco porque no tenemos la varita mágica para hacerlo más rápido”, señaló, aludiendo a la magnitud del proyecto.

En la ceremonia también participó el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien subrayó los avances observados en la infraestructura educativa salvadoreña y afirmó que los nuevos espacios dignifican la enseñanza y el aprendizaje. “La educación da libertad”, expresó, resaltando los estándares internacionales de accesibilidad y equipamiento que ahora cumplen los centros escolares.

Bukele informó que parte de los trabajos de construcción y remodelación son realizados por personas privadas de libertad en fase de confianza, quienes también colaboran en la fabricación de pupitres y juegos infantiles.

El mandatario aseguró que los paquetes escolares estarán listos a tiempo para el inicio del ciclo lectivo, y defendió la decisión de importar parte de los útiles para cumplir con los plazos establecidos. Afirmó que se mantiene el compromiso con los proveedores nacionales y que ninguna empresa local ha sido desplazada de las compras públicas.

El programa Dos Escuelas por Día, lanzado en mayo de 2025, ha permitido la intervención de más de 500 centros escolares en todo el país, según el balance presentado por el Gobierno. Con las nuevas entregas, el Ejecutivo busca garantizar condiciones adecuadas para estudiantes y docentes, y continuar el proceso de modernización del sistema educativo público.

