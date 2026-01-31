Nuevo currículo de primera infancia promueve el aprendizaje a través del juego

Día a Día News

ElSalvador–La Primera Dama de la República presentó el Nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia, una propuesta que transforma la enseñanza tradicional y coloca a los niños y niñas en el centro de su desarrollo y aprendizaje.

Durante el lanzamiento, la Primera Dama explicó que el nuevo modelo busca responder a las formas actuales de aprender de la niñez salvadoreña, priorizando experiencias significativas y metodologías activas. La propuesta abandona la enseñanza enfocada únicamente en contenidos y promueve un aprendizaje basado en la exploración, la curiosidad y el juego.

El currículo se estructura en cuatro pilares fundamentales:

El juego, la participación, el aprendizaje activo y la calidad de las interacciones.

El juego es considerado el lenguaje natural de la infancia y se convierte en el eje central del aprendizaje.

La participación garantiza que las ideas, emociones y voces de los niños sean escuchadas y tomadas en cuenta.

El aprendizaje activo impulsa la exploración y el uso de todos los sentidos para adquirir conocimientos de forma significativa.

La calidad de las interacciones refuerza que no hay educación sin afecto, respeto ni vínculos humanos sólidos.

Durante la presentación se utilizó la metáfora de un “libro mágico” para representar la integración de estos pilares, acompañados por recursos pedagógicos como materiales lúdicos, tecnológicos y literarios que apoyarán la implementación en los centros educativos.

El nuevo currículo incluye también actividades culturales, recreativas y comunitarias que buscan que el aprendizaje trascienda las aulas. Entre los aliados de su ejecución se encuentran el Ministerio de Educación, el Instituto Crecer Juntos y otras instituciones estatales vinculadas a la salud, cultura y desarrollo infantil.

La actividad concluyó con la historia simbólica El buen árbol, que representa el crecimiento de la niñez salvadoreña y la importancia del trabajo conjunto para fortalecer sus raíces. Con este nuevo currículo, el país inicia una etapa educativa centrada en el bienestar, la creatividad y el potencial de cada niño y niña desde sus primeros años.

