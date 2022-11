Gerard Piqué cuelga los botines y anuncia su retirada del fútbol profesional

Escucha este artículo Escucha este artículo

El central del FC Barcelona Gerard Piqué anunció este jueves por sorpresa su retirada del fútbol, después de «meses» escuchando a la gente hablar de él, una vez cumplido su sueño de ser jugador culé, y desveló que «este sábado» será su «último partido en el Camp Nou».



«Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Ahora voy a hablar yo. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Es el momento que he decidido cerrar el círculo, ahora que los sueños se han cumplido», dice en un vídeo colgado en sus redes sociales con distintas imágenes de su vida.



«Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou», añade un Piqué que lanza el mensaje de que «tarde o temprano» volverá, después de una carrera de azulgrana que empezó hace 25 años y que le llevó a ser campeón de todo y jugar «con los mejores del mundo».



Gerard Piqué, es uno de los elementos que más trofeos levantó en la historia del club incluyendo un sextete en 2009 y y un triplete en 2015 aparte de un Mundial en Sudáfrica 2010.







Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

78 total views, 78 views today