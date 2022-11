Medallas para los hermanos japoneses Taka y Kaede Inoue

Escucha este artículo Escucha este artículo

Luiz Diniz – Brasil. Foto: ISA / Pablo Franco

El brasileño Luiz Diniz se adjudicó una tercera medalla de oro sin precedentes en el SUP Surfing masculino, mientras que la argentina Lucia Cosoleto se adjudicó su primera medalla en la división femenina en un emocionante día en el ISA World SUP and Paddleboard Championships 2022 en Puerto Rico.

Diniz se guardó lo mejor para el final, alcanzando un total en su heat de 16,00, compuesto por puntuaciones de una sola ola de un 8,67 y un 6,33, la fuerza y la variedad de sus maniobras impresionaron a los jueces.

«Estoy muy feliz de volver a competir en la ISA, aquí vivo mis sueños con mis amigos», dijo Diniz. «Los Juegos Panamericanos eran mi misión. Lo he conseguido aquí. Este título es para Brasil».

Diniz se impuso a la fuerte competencia del campeón defensor Benoit Carpentier (FRA) que se quedó con la medalla de plata, así como al medallista de oro de 2016, Zane Schweitzer (USA) quien obtuvo el bronce y al recién llegado, Taka Inoue (JPN), quien llevo el cobre.

Cosoleto fue claramente la mejor surfista del día en la división femenina, registrando el total más alto del evento (15,00) en la ronda principal 3, antes de conseguir la puntuación más alta de una sola ola del evento en la ronda principal 4 (8,57). Llegar dos semanas antes del evento para practicar dio sus frutos, ya que su lectura precisa de la rompiente en La Ocho hizo que la argentina lograra fuertes giros en lugares donde otros tenían problemas.

El océano permaneció en silencio durante gran parte de la final femenina. Kaede Inoue (JPN) puntuó en una ola un 7,00, y se hizo con la medalla de plata, mientras que Aline Adisaka (BRA – bronce) e Isabella Gómez (COL – cobre) tuvieron dificultades para superar el 4,00, a pesar de sus grandes actuaciones en las primeras horas del día. Cosoleto, sin embargo, mantuvo su consistencia para reclamar la medalla de oro y el título de campeona del mundo.

«Estoy muy contenta. No me lo puedo creer. Me encanta este lugar, toda esta gente, es tan bueno», dijo Cosoleto. «Estoy muy motivada para seguir entrenando y surfeando con todo el equipo argentino y para representar a mi país».

Medallas para el dúo de hermanos japoneses Taka y Kaede Inoue

La familia Inoue llegó a Puerto Rico con grandes esperanzas, ya que los hermanos Taka (21 años) y sus hermanas Kaede (17 años) y Sakura (14 años) competían en la disciplina de SUP Surfing.

Las esperanzas estaban bien fundadas, ya que los dos hermanos mayores ganaron medallas, Taka el cobre en el surf masculino y Kaede la plata en el surf femenino.

«Estoy muy feliz de estar en el podio con mi hermano, ¡los dos estamos muy contentos!», dijo Kaede.

Confirmados los clasificados para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en SUP Surfing

Cuatro hombres y cuatro mujeres de las Américas clasificaron hoy en SUP Surfing para los prestigiosos Juegos Panamericanos que tendrán lugar en Santiago de Chile en 2023.

Hombres: Luiz Diniz (BRA), Zane Schweitzer (USA), Felipe Rodríguez (MEX), Tamil Martino (PER)

Mujeres: Lucia Cosoleto (ARG), Aline Adisaka (BRA), Isabella Gomez (COL), Candice Appleby (USA)

El medallista de plata de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Tamil Martino (PER), busca mejorar en Santiago 2023

Tamil Martino puede haber perdido antes de lo esperado en Puerto Rico, pero el peruano todavía estaba extasiado al confirmar su plaza para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

«Estoy muy emocionado por la clasificación a los Juegos Panamericanos», dijo Martino. «Será la segunda vez que compita en el evento. Estoy muy emocionado por ello. Quiero conseguir una mejor posición que en 2019, en el segundo puesto. Quiero ir por la medalla de oro. Arriba Perú!»

Por su parte, el presidente de la ISA, Fernando Aguerre, dijo:

«Una enorme felicitación a nuestros nuevos Campeones Mundiales de SUP Surfing y a los talentosos hombres y mujeres que obtuvieron sus boletos para Santiago 2023.

«Mañana cambiaremos de marcha con las increíbles carreras de distancia, que serán increíbles de ver. Los increíbles paisajes de la hermosa Puerto Rico estarán a la vista».

SUP Surfing Femenino

Oro – Lucia Cosoleto (ARG)

Plata – Kaede Inoue (JPN)

Bronce – Aline Adisaka (BRA)

Cobre – Isabella Gomez (COL)

SUP Surfing masculino

Oro – Luiz Diniz (BRA)

Plata – Benoit Carpentier (FRA)

Bronce – Zane Schweitzer (USA)

Cobre – Taka Inoue (JPN)

Clasificados para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

Mujeres

Lucia Cosoleto (ARG)

Aline Adisaka (BRA)

Isabella Gomez (COL)

Candice Appleby (USA)

Hombres

Luiz Diniz (BRA)

Zane Schweitzer (USA)

Felipe Rodríguez (MEX)

Tamil Martino (PER)

