Giulia Zanoni coronada como Miss Universo El Salvador 2025

ElSalvador–La representante del departamento de La Unión, Giulia Zanoni, fue coronada como Miss Universo El Salvador 2025 en una gala celebrada en el Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes, en el distrito de Santa Tecla, La Libertad Sur.

Zanoni recibió la corona de manos de Isabella García-Manzo, Miss Universo El Salvador 2023, en medio de aplausos y ovaciones del público que llenó el recinto. Con este triunfo, será la encargada de portar la banda salvadoreña en el certamen internacional de Miss Universo, programado para el 21 de noviembre en el Impact Arena, Pak Kret, Tailandia.

El concurso nacional reunió a 14 aspirantes que participaron en distintas etapas de la competencia. La primera fue una pasarela en traje de baño, donde todas desfilaron con bikinis azul acompañados de un pareo blanco. Posteriormente, cada candidata se presentó en traje de gala, segmento que permitió seleccionar a las siete finalistas.

La ronda de preguntas definió a las cinco semifinalistas: Gloria Sandoval (Usulután), Alva Echegoyen (La Paz), Giulia Zanoni (La Unión), Alba Reyes (San Miguel) y Karen Segura (Santa Ana). Tras una nueva deliberación, solo quedaron en competencia Echegoyen y Zanoni, quienes aguardaron la decisión final tomadas de la mano y con los ojos cerrados.

Finalmente, el jurado anunció a Zanoni como la ganadora, quien expresó sentir una gran responsabilidad por las expectativas que el público tiene sobre su desempeño en el certamen internacional. Además del título, la nueva reina obtuvo un premio económico de $5,000 destinado a su preparación rumbo a la 74.ª edición de Miss Universo.

Como parte de su agenda, la organización informó que Zanoni realizará una gira de medios en la cadena hispano-estadounidense Telemundo y posteriormente viajará a República Dominicana, donde se entrenará bajo la dirección de Magali Febles, encargada del certamen en El Salvador.

Esta no es la primera vez que Zanoni representa al país en escenarios internacionales. En 2024 participó en Miss Grand International, donde logró posicionarse en el top 20.

Durante la velada también se anunció que Alva Echegoyen representará a El Salvador en Miss Internacional, mientras que Sairi Rivera lo hará en Miss Mesoamérica.

Por otro lado, Febles adelantó que para la edición 2026 habrá candidatas provenientes de los 44 municipios del país y de la diáspora salvadoreña, y que la próxima ganadora recibirá un automóvil del año como parte de los premios.

