Gobierno despliega más de 300 cuadrillas para atención de emergencias por lluvias

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador ha desplegado más de 300 cuadrillas a nivel nacional para atender emergencias ocasionadas por las lluvias que se prevén durante este fin de semana, informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

Las cuadrillas se encuentran distribuidas en 34 planteles, con personal disponible las 24 horas del día para intervenir ante derrumbes, caídas de árboles, rocas o cualquier situación que pueda afectar la red vial. Según Rodríguez, el objetivo es garantizar la seguridad de la población y mantener la conectividad en las principales carreteras del país.

El ministro detalló que se cuenta con 845 máquinas de apoyo, entre las que destacan camiones de volteo, camiones cisterna, retroexcavadoras, minicargadores, cargadores frontales y equipo manual como motosierras y palas. Estas herramientas estarán destinadas a la atención inmediata de emergencias.

El director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (Fovial), Alex Beltrán, informó que en lo que va de la temporada lluviosa se han atendido 556 emergencias, de las cuales el 53 % corresponde a la caída de árboles y ramas, y el 34 % a pequeños derrumbes o deslizamientos. Añadió que los equipos trabajarán en turnos de 12 horas para mantener operativa la atención en todo el territorio nacional.

Por su parte, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, señaló que inspectores y gestores estarán en alerta desde el centro de monitoreo para responder ante incidentes viales. El funcionario instó a los conductores a verificar el estado de sus vehículos, manejar con precaución y respetar la señalización.

La Comisión Nacional de Protección Civil mantiene activa la alerta verde en todo el país, debido a las condiciones climáticas generadas por el paso de ondas tropicales. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió que las lluvias se mantendrán hasta el próximo martes, con posibilidad de tormentas eléctricas y acumulación de agua que podría provocar inundaciones o deslizamientos.

El Gobierno indicó que las cuadrillas estarán desplegadas en zonas de mayor vulnerabilidad, como la carretera al Puerto de La Libertad, la carretera a Comalapa y el tramo de Los Chorros, donde se ejecutan trabajos preventivos en los taludes para reducir riesgos de interrupción en la vía.

