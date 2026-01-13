Global Developers deberá pagar daños y finalizar obras pendientes en Ciudad Marsella II

Día a Día News

ElSalvador–La empresa Global Developers, S.A. de C.V., desarrolladora del grupo Salazar Romero, firmó un acta de compromisos con el Ministerio de Vivienda, la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Competencia, en la que acepta asumir el pago total de los daños ocasionados a las familias afectadas por las inundaciones recientes en la residencial Ciudad Marsella II, en San Juan Opico, La Libertad.

Según informó la ministra de Vivienda, Michelle Sol, la compañía se comprometió a concentrar todo su personal en la conclusión de las obras urbanas y de mitigación necesarias en los quartiers 10, 11, 12, 13 y 14, donde se registraron los mayores daños.

Entre los puntos del acuerdo destacan:

La empresa asumirá el 100 % de los costos de los daños ocasionados, que incluyen viviendas, enseres personales y vehículos.

Se suspenden los cobros por abonos, arrendamientos o reservas de vivienda mientras se realiza la verificación técnica del Ministerio de Vivienda.

No se permitirán desalojos ni se generarán intereses a favor de la desarrolladora durante este proceso.

Todo monto ya pagado será abonado al valor total de la vivienda, sin perjuicio para las familias.

El acta también detalla que Global Developers deberá remitir un informe en un plazo máximo de cinco días hábiles con los acuerdos alcanzados con cada consumidor. Además, se establece que la empresa no podrá iniciar nuevos proyectos a nivel nacional hasta que se compruebe el cumplimiento de las obras definidas por el ministerio.

La suspensión de licencias de construcción y parcelación para la empresa y sus afiliadas continuará vigente hasta que se constate que las obras de mitigación han sido ejecutadas conforme a lo exigido.

En paralelo, persiste el señalamiento sobre el dictamen ambiental emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en octubre de 2024, que requería la construcción de dos lagunas de laminación —una de 23,000 y otra de 17,000 metros cúbicos— para controlar la escorrentía hacia la quebrada La Alcantarilla.

De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, la empresa no había concluido una de estas estructuras. Hasta el momento, no se ha aclarado si el MARN ha verificado el cumplimiento de dichas medidas.

El proyecto contaba con una Fianza de Cumplimiento Ambiental de $32,740 y un Convenio de Compensación Ambiental por $335,481.33, que la empresa paga en cuotas a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).

El acuerdo firmado busca garantizar la reparación de daños, la terminación de las obras de infraestructura y la seguridad de las familias residentes, tras los incidentes ocurridos en la segunda etapa de Ciudad Marsella II.

