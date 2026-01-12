Embajada de EE. UU. en El Salvador celebrará 250 años de independencia con concierto

Día a Día News

ElSalvador–La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador anunció el lanzamiento de la campaña “Freedom 250”, con motivo del 250.º aniversario de la independencia estadounidense, que se conmemorará en 2026. La iniciativa comenzará con un concierto en el Palacio Nacional el próximo 31 de enero, en el Centro Histórico de San Salvador.

La encargada de Negocios de la embajada, Naomi Fellows, explicó que el programa busca resaltar los valores y logros que han definido la historia de Estados Unidos, al tiempo que reafirma los lazos de amistad con El Salvador.

“Durante todo el año destacaremos los grandes logros de los Estados Unidos y reflexionaremos sobre cómo podemos imaginar, innovar e inspirar a las nuevas generaciones”, expresó Fellows. “El concierto es un testimonio de la amistad duradera y los valores compartidos entre nuestras naciones”, añadió.

El evento musical, titulado “Sonidos de una Nación: 250 años de EE. UU. en la música”, estará a cargo de la 39ª Banda Militar de la Guardia Nacional de New Hampshire, reconocida por su versatilidad artística y trayectoria en representaciones culturales internacionales.

El repertorio incluirá piezas que recorren distintas épocas de la música estadounidense, desde el clásico swing de Glenn Miller con In the Mood hasta el icónico pop de Michael Jackson con Thriller.

El concierto iniciará a las 6:30 p. m., con ingreso al público a partir de las 5:30 p. m., y el acceso tendrá el costo simbólico de $1, correspondiente al precio habitual de entrada al Palacio Nacional.

Fellows agradeció el apoyo del Ministerio de Cultura por las facilidades brindadas para la organización del evento y adelantó que la campaña Freedom 250 incluirá actividades culturales, educativas y comunitarias que se desarrollarán a lo largo del año.

Según la diplomática, esta conmemoración “no solo celebra la historia de los Estados Unidos, sino que también reafirma su compromiso con la cultura, la creatividad y las alianzas que fortalecen la cooperación internacional”.

Con este primer concierto, la embajada da inicio a un año de actividades que buscarán, según el comunicado oficial, destacar los principios de imaginación, innovación e inspiración que han definido la evolución del país norteamericano y su relación con el mundo.

Compartir esta nota