Gobierno alerta por mensajes falsos de multas de tránsito y pide evitar enlaces sospechosos

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ElSalvador–El Gobierno de El Salvador emitió una advertencia a la población ante la circulación de mensajes fraudulentos que notifican supuestas multas de tránsito pendientes, con el objetivo de engañar a los usuarios y obtener información personal.

La alerta fue difundida por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, que indicó que esta modalidad de estafa, conocida como phishing, se propaga principalmente a través de mensajes de texto que incluyen enlaces a sitios web no oficiales.

Según la información oficial, estos mensajes buscan generar urgencia en las personas al señalar multas vencidas, llevándolas a ingresar a páginas falsas donde podrían exponer datos personales o financieros.

Las autoridades reiteraron que el único sitio habilitado para consultar y pagar multas de tránsito es el portal oficial de Sertracen. En ese sentido, insistieron en no acceder a enlaces desconocidos ni proporcionar información sensible en páginas no verificadas.

Además, exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de estafa a través del número 2999-9999, habilitado para recibir reportes de este tipo de hechos.

Especialistas en ciberseguridad han señalado que el phishing es una de las formas de fraude más comunes en el país, utilizada para suplantar la identidad de instituciones como bancos o entidades gubernamentales, con el fin de obtener datos confidenciales de las víctimas.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse alerta y verificar siempre la autenticidad de los mensajes antes de interactuar con enlaces o compartir información personal.

#PrevenciónDeFraudes | Mensajes que aparentan ser oficiales pueden ser intentos de estafa; el Gobierno del Presidente @nayibbukele advierte a la población sobre falsas notificaciones de multas de tránsito con enlaces no oficiales, por lo que se recomienda verificar únicamente en… pic.twitter.com/ML34m1qpi3 — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) April 14, 2026

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