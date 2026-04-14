Trump retira a Troy Edgar como candidato a embajador de EE. UU. en El Salvador

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El gobierno de Donald Trump retiró la nominación de Troy Edgar como embajador de Estados Unidos en El Salvador, según registros oficiales enviados al Senado.

La decisión fue confirmada a través del listado de nominaciones y retiros de la Casa Blanca, donde se consigna la solicitud formal para dejar sin efecto la designación diplomática, que había sido remitida el 29 de enero de 2026.

Edgar había sido propuesto inicialmente el 16 de diciembre de 2025. En ese momento, la administración estadounidense destacó su papel en temas de cooperación bilateral con el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Durante el proceso de confirmación en marzo, el funcionario compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde recibió cuestionamientos por parte de legisladores, principalmente relacionados con su gestión dentro del Department of Homeland Security.

De acuerdo con reportes de Politico, Edgar habría retomado funciones dentro de esa institución tras cambios internos, incluyendo la salida de su entonces titular, Kristi Noem. El mismo medio señala que su nominación como embajador se produjo en un contexto de tensiones dentro de la agencia.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha detallado públicamente las razones oficiales detrás del retiro de la nominación.

La representación diplomática de Estados Unidos en El Salvador permanece sin embajador desde la salida de William Duncan en julio de 2025. Desde entonces, la sede es dirigida por la encargada de negocios, Naomi Fellows.

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