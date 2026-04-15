Bukele lanza fase 2 de DoctorSV con enfoque en enfermedades crónicas

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ElSalvador–El presidente de Nayib Bukele anunció la noche de este martes la segunda etapa del programa DoctorSV, una iniciativa que incorporará herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la atención médica, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas.

Durante la cadena nacional, el mandatario afirmó que esta nueva fase busca ampliar la cobertura y mejorar el seguimiento de quienes requieren control constante por padecimientos como diabetes e hipertensión.

“Estamos creando el mejor sistema de salud del mundo”, expresó el presidente al presentar el alcance del programa.

Bukele detalló que la implementación de agentes de inteligencia artificial permitirá un acompañamiento continuo a los pacientes.

“Básicamente estamos hablando que con el programa de crónicos, la etapa 2 de DoctorSV, cada salvadoreño tiene un agente de inteligencia artificial dedicado 24/7 a estar pendiente de él y de su enfermedad crónica”, dijo el mandatario.

Según datos oficiales, la plataforma ya supera el millón de usuarios y registra altos niveles de desempeño.

“El impacto de DoctorSV es del 93 % de efectividad y un 97 % de satisfacción”, destacó el mandatario, al señalar que este nivel de aprobación “es inusual” en políticas públicas.

En la presentación también participó Guy Nae, representante de Google Cloud, quien explicó el alcance tecnológico de esta fase:

“Esta etapa 2 también atenderá a pacientes crónicos y se utilizará inteligencia artificial con agentes que den seguimiento al proceso”.

Especialistas en salud indicaron que uno de los principales desafíos en el país es la detección temprana de enfermedades crónicas, ya que muchas personas desconocen que las padecen. Estas condiciones pueden avanzar de forma silenciosa hasta provocar complicaciones graves.

En ese contexto, DoctorSV busca identificar de manera anticipada a los pacientes y facilitar intervenciones oportunas mediante monitoreo continuo y asistencia tecnológica.

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