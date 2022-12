Gobierno central y alcaldía de San Salvador trabajan en la recolección de desechos sólidos en Soyapango

Escucha este artículo Escucha este artículo

Ante la acumulación de desechos sólidos en el municipio de Soyapango, en San Salvador, debido a la situación de impago hacia los trabajadores de dicha comuna, el gobierno central activó diversos equipos de trabajo para su recolección, en coordinación con la Alcaldía de San Salvador.



La coordinación de la recolección estuvo a cargo de la Dirección General de Protección Civil, junto al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).



Durante la verificación de trabajos en diversos puntos en Soyapango, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó sobre el trabajo realizado. “Estamos enfocados en la seguridad la población del municipio. Estamos trabajando en distintos puntos del municipio recolectando los desechos sólidos a fin de que esto no se vaya a convertir en un foco de infección”.



La mañana de este jueves 29 de diciembre, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, informó que más de 250 toneladas de desechos habían sido recogidas por equipos de Desechos Sólidos de la comuna capitalina.



Anteriormente, el Gobierno ha realizado jornadas de recolección de desechos sólidos en los municipios de Mejicanos y Apopa.



Ahora, en Soyapango, más de 1,000 personas de diferentes instituciones, entre ellos, gestores territoriales del Ministerio de Gobernación, Equipos Tácticos Operativos de la Dirección General de Protección Civil y personal del Cuerpo de Bomberos se encuentran desplegados en el municipio en labores de recolección de desechos sólidos.



“Hay que reconocer que el Presidente Nayib Bukele ve la seguridad desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista social, también desde el punto de vista sanitario, es por eso que hoy estamos trabajando con diferentes instancias del Sistema Nacional de Protección Civil”, detalló Alonso Amaya.



Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de captura contra la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, en un trabajo articulado con la Policía Nacional Civil (PNC).



Según detalló la FGR, Montano fue detenida por los delitos de Apropiación indebida de cuotas laborales, Incumplimiento de deberes en perjuicio de la Administración Pública y Malversación de fondos públicos.



Desde el pasado 27 de diciembre, los trabajadores de la comuna denunciaron que no se les había pagado el aguinaldo y el salario correspondiente a diciembre, llevando a los trabajadores al cierre de calles en dicho municipio.





