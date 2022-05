Gobierno consultará con sindicatos una nueva propuesta integral de pensiones

Escucha este artículo Escucha este artículo

El pasado domingo 1 de mayo, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció que se ratificará una serie de convenios con la OIT, donde se incluye el 102 para quitar el sistema de pensiones actual en El Salvador.



Durante la concentración de diversos sindicatos en un hotel capitalino, convocados por las autoridades de gobierno, el titular de Trabajo manifestó que se no se va a presentar una reforma de pensiones si está no se discute con los trabajadores.



«El Presidente Nayib Bukele ha dado una instrucción clara y precisa: el Gobierno no va a presentar una reforma de pensiones si no va discutida, analizada, trabajada y presentada a la Asamblea Legislativa junto con la clase trabajadora», afirmó Castro.

Hasta la fecha, no se ha presentado ninguna propuesta de reforma de pensiones de parte del ejecutivo, a pesar que en 2021 los sindicatos presentaron al gobierno sus iniciativas.



Con lo anunciado el domingo, Castro sostuvo que se hará un cronograma de consulta con los sindicatos, así mismo, destacó que crearán una unidad técnica que de acompañamiento a los trabajadores cuando las empresas los despidan y no quieren dar el retiro voluntario.

