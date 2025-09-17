Gobierno entrega escrituras a familias afectadas por estafa de Argoz

Día a Día News

ElSalvador—El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, entregó 118 escrituras de propiedad a familias que fueron víctimas de la Corporación Argoz S.A. de C.V., en un esfuerzo por garantizar justicia social y recuperar los patrimonios afectados.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, encabezó la entrega, que benefició a habitantes de 28 lotificaciones en nueve departamentos del país. Los lotes habían sido adquiridos entre 1984 y 2008, y con esta acción, las familias recuperan un patrimonio valorado en aproximadamente $1.2 millones.

“Hoy van a ser verdaderamente independientes al tener esas escrituras de propiedad que, con su esfuerzo de años, han pagado y se las merecen. El Gobierno del Presidente Bukele les va a devolver lo que les habían quitado”, señaló Sol durante el acto de entrega.

Por su parte, la subdirectora de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía General de la República, Mariela Castro, destacó los avances en las investigaciones contra la corporación. A finales de julio de este año, la Fiscalía emitió 16 nuevas órdenes de captura contra directores, representantes legales y empleados de Argoz, así como 11 personas más que actuaron como prestanombres en la creación de sociedades utilizadas para mover fondos obtenidos de manera fraudulenta.

Desde el inicio de este proceso, el Gobierno ha logrado que 71,548 familias afectadas por Argoz recuperen sus patrimonios y obtengan la documentación legal de sus propiedades. El valor total de los bienes regularizados supera los $715 millones, consolidando la protección de los derechos de los salvadoreños que invirtieron en sus lotes con la esperanza de dejar un legado a sus hijos y nietos.

Esta entrega de escrituras forma parte de una estrategia más amplia para garantizar justicia a quienes fueron estafados y asegurar que las inversiones legítimas de las familias sean restituidas.

La Ministra @misol140 junto a la representante de la @FGR_SV, Mariela Castro, entregan escrituras de propiedad de 118 lotes a familias afectada por Corporación ARGOZ. pic.twitter.com/HTvCMoTOGB — Ministerio de Vivienda – FONAVIPO (@ViviendaSV) September 16, 2025

