Comisión aprueba dictamen que destina $10 millones a alimentación de reclusos

ElSalvador—La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, emitió este martes un dictamen favorable a la incorporación de $10 millones al presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, con el fin de atender la alimentación de privados de libertad y garantizar el funcionamiento de los centros penitenciarios del país.

La propuesta fue presentada por el Ministerio de Hacienda, que expuso ante los diputados el impacto del aumento en la población reclusa sobre los recursos disponibles. Según el planteamiento, el crecimiento del sistema penitenciario ha generado obligaciones que requieren una ampliación inmediata de fondos.

Durante la sesión, la subdirectora general de Presupuesto, Laura Arce, explicó que la iniciativa busca cubrir necesidades ineludibles en materia de alimentación y operación penitenciaria. Indicó además que la Dirección General de Centros Penales mantiene una política de coordinación interinstitucional orientada a fortalecer programas de reinserción y medidas alternativas al encarcelamiento.

La funcionaria señaló que, pese a los esfuerzos por transformar los reclusorios en espacios productivos y de reinserción, la demanda presupuestaria continúa en aumento debido al crecimiento en el número de internos. En ese marco, detalló que los $10 millones permitirán continuar garantizando los servicios básicos en los penales.

El financiamiento será tomado de recursos disponibles en el presupuesto vigente del Ministerio de Hacienda, con cargo al Fondo General de la Nación. La iniciativa también contempla la modificación de la Ley de Presupuesto 2025 para incorporar la asignación adicional.

Los legisladores de la Comisión de Hacienda aprobaron la propuesta sin objeciones, al considerar que se trata de gastos impostergables. El dictamen será sometido a votación en la sesión plenaria ordinaria de este miércoles 17 de septiembre.

De ser ratificado, el refuerzo presupuestario se sumará a las medidas impulsadas por el Gobierno en materia de seguridad, que incluyen la coordinación entre distintas instituciones y la aplicación de estrategias dirigidas al manejo del sistema penitenciario.

