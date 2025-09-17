Dagoberto Arévalo asume la presidencia de ANDA

Día a Día News

ElSalvador-– El presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó este miércoles a Dagoberto Arévalo Herrera como nuevo titular de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), según informó Casa Presidencial a través de sus redes sociales. Añ

Arévalo reemplaza a Jorge Castaneda, quien ocupó el cargo durante un año, desde agosto de 2024.

Arévalo, profesional con una destacada trayectoria en la institución, es licenciado en Física por la Universidad de El Salvador y cuenta con una maestría en Hidrogeología. Además, tiene formación en áreas como manejo de recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, desalinización de agua de mar y eficiencia en sistemas de riego.

Su experiencia incluye roles clave en ANDA, como director de Planificación, Regulación y Desarrollo, director ejecutivo entre 2020 y 2024, y gerente de Investigación Hidrogeológica y Pozos desde 2009 hasta 2019.

La designación se produce en un contexto en el que ANDA enfrenta desafíos financieros, con balances que reflejan mayores gastos que ingresos en los últimos años. Según datos oficiales, la institución registró pérdidas de 48.9 millones de dólares en 2023 y 16.2 millones en 2024, a pesar de un aumento en los ingresos por ventas.

Casa Presidencial destacó las credenciales técnicas de Arévalo, subrayando su preparación en hidrología, geoquímica y oceanografía, aunque no se especificaron las razones detrás del cambio en la presidencia de la institución.

Este movimiento se suma a otros ajustes en la dirección de ANDA, como el nombramiento de Castaneda en 2024, quien previamente lideró la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), y la salida de Rubén Alemán, quien propuso un controvertido proyecto de ley para condonar deudas y aumentar tarifas.

Con este nombramiento, el Gobierno busca fortalecer la gestión técnica de ANDA para abordar los retos operativos y financieros en la administración del agua potable y el saneamiento en el país.

Compartir esta nota