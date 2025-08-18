Menor fallece ahogado en el Lago de Coatepeque

Día a Día News

ElSalvador–Un menor de edad falleció el domingo por asfixia de inmersión en el Lago de Coatepeque, en el departamento de Santa Ana, informó la Dirección General de Protección Civil.

La institución detalló que su Unidad de Guardavidas, en coordinación con la Fuerza Armada, Cruz Roja Salvadoreña y otras entidades del Sistema Nacional de Protección Civil, realizaron la recuperación del cuerpo sin vida en el lugar turístico.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, Protección Civil lamentó el deceso y confirmó que la víctima era un menor, aunque no brindó información sobre su identidad ni edad.

según información extraoficial, el fallecido habría participado en una actividad escolar al momento del incidente. Las autoridades no han confirmado esta versión.

