Desmantelan red de estafadores acusada de falsificar documentos y vender propiedades ajenas

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó durante la madrugada un amplio operativo que dejó como resultado la captura de varios integrantes de una red señalada por cometer múltiples estafas y utilizar documentación falsa para apropiarse de bienes.

De acuerdo con la FGR, los detenidos son acusados de haber perjudicado a más de una veintena de víctimas, algunas de ellas pertenecientes a sus propios círculos familiares. Uno de los casos más graves involucra a un adulto mayor, cuya firma fue falsificada para vender un inmueble de su propiedad.

Entre los capturados figuran Blanca Estela Murcia Herrera, Rosa Dolores Alonso Herrera, José Ernesto Ortega Beltrán, José Reynaldo Salgado Andrade, Williams Roberto Flores Herrera, Walter Enrique Ortiz Escobar, Óscar Armando Abrego Fuentes, Aida Marcela Castañeda de Peñate y Marisol Elizabeth Martínez Cristales.

También fueron giradas órdenes de captura contra Estela del Pilar De La Cruz Espinoza, Néstor Antonio Ayala Valles, Wilber Iván Rivas Hernández, Hugo Ernesto Guerrero Linares, Victoria Isabel Rosales Canales, Ana Silvia Rosales de Linares y José Sebastián Alfaro Marroquín.

La Fiscalía indicó que algunos de los imputados ya guardan prisión por otros delitos y serán notificados de las nuevas acusaciones. Además, entre los capturados se encuentra un docente que habría presentado incapacidades médicas falsas para justificar sus ausencias laborales.

Las autoridades informaron que con estas detenciones se resuelven al menos 20 casos de estafa, en los que las víctimas fueron engañadas mediante la compraventa de inmuebles y vehículos con documentación adulterada.

El operativo, ejecutado de forma simultánea en distintos puntos del país, forma parte de las acciones impulsadas por la FGR y la PNC para combatir los delitos patrimoniales y el uso fraudulento de documentos.

