Gobierno salvadoreño y nuevos legisladores trabajarán por principales necesidades del país

El presidente Nayib Bukele habló esta noche del 21 de marzo en cadena nacional para radio y televisión sobre la nueva Asamblea Legislativa con la que contará su gobierno, destacando que son 55 diputados del partido oficialista más 6 del partido Gana.

“Ganamos la mayoría en la Asamblea Legislativa, lo hicimos de manera democrática, no a la fuerza. Nadie puede negar que ganamos de forma democrática”, expresó el presidente de la República Nayib Armando Bukele.

El mandatario se refirió que la población le ha dado el respaldo a su gobierno y a la nueva Asamblea, por lo tanto, dijo que respetaran la voluntad del pueblo y que trabajaran por las principales necesidades de los salvadoreños “La población ha dicho: Aquí están los votos para que hagan las obras que necesitamos, aquí están los votos para hacer justicia por los millones de dólares que el FMLN se robó. Tenemos que mejorar la vida de todos, independientemente por quién votaron”.

También criticó y mencionó que su gobierno no va trabajar como lo hizo el partido FMLN en su momento sacrificar el mandato del pueblo para negociar la gobernabilidad, sacrificar la confianza del pueblo a cambio de pactos con corruptos.

Por ello, recalcó que los nuevos diputados fueron electos para apoyar los proyectos que buscan el bienestar del país y de la gente. Por lo tanto, manifestó “Los nuevos diputados no podrán molestarse porque no reciban maletines negros, porque no los habrá. No podrán legislar para favorecer a grupos de poder, no pueden ser como los anteriores, no pueden cobrar bonos, ni pueden hacer viajes de placer con recursos del Estado, no pueden ir a mundiales de fútbol con el dinero del pueblo, no pueden tener plazas fantasmas”.

Si embargo, explicó que “Nadie espera que sean perfectos (los nuevos diputados) porque perfecto solamente Dios. Nadie espera que tengan la varita mágica, nadie espera que resuelvan 200 años de abandono. Pero el pueblo sabe cuándo un Gobierno trabaja para ellos”.

“Todos los salvadoreños esperamos tener una nueva Asamblea, que trabaje sin distinción. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios bendiga a El Salvador”, culminó diciendo el mandatario salvadoreño.